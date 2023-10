Manelyk asegura que casi pierde el ojo por tratamiento estético

Manelyk González ha sido bastante abierta al hablar de los procedimientos estéticos a los que se somete desde su paso por el famoso programa ‘Acapulco Shore’; no obstante, en ciertas ocasiones los resultados no son los esperados, como el que se realizó recientemente, mismo que puso en peligro uno de sus ojos.

La influencer mexicana suele ser cuidadosa con su apariencia física, no solo por su participación en reaility shows, sino también como parte de sus objetivos personales, por lo cual generó preocupación en sus seguidores luego de hablar de su estado de salud actual.

Manelyk González. Fuente: Instagram @manelyk_oficial.

¿Qué pasó con Manelyk González?

La presentadora de televisión decidió sincerarse y mostrarse vulnerable con sus seguidores por el daño que ocasionó un procedimiento estético que se realizó en el rostro, al parecer el producto lo rechazó su cuerpo y comenzó a generar ciertas afectaciones en uno de sus ojos.

“Yo tengo esto en el ojo y llevo seis meses así, es una calcificación que no es fácil quitarlo. No es que yo haya hecho algo mal o que el doctor haya hecho algo mal conmigo. Yo me puse una hidratación en la piel y después de que me puse la hidratación en la piel mi cuerpo lo rechazó y entonces empezó este producto a calcificar”, dijo.

Asimismo, durante un encuentro con la prensa, Manelyk apareció con lentes de sol para evitar mostrar su ojo, pero compartió detalles de la alergia que se ocasionó tras el procedimiento que recibió en Colombia. Finalmente aseguró que acudió con especialistas para combatir esta afectación, la cual generó muchas inseguridades.

“Me hicieron una hidratación facial en Colombia y esta hidratación facial lo que hizo fue que me tapo como una arterias, entonces tengo como una alergia en el ojo, entonces me tienen que abrir, me tienen que sacar, es algo muy complicado, pero ahorita ya estoy en las mejores manos y de verdad no saben como lloraba y como sufría, es que al final es mi trabajo y es mi cara”, comentó.