¿Yolanda Andrade está sufriendo a consecuencia de un tratamiento?

La conductora y actriz Yolanda Andrade no se ha recuperado del todo de la ‘aneurisma’ que le fue detectado en el ojo, y aun así, no quiso esperar más para volver a las grabaciones de Montse & Joe y con un parche en el ojo marcó su regreso. Diferentes tratamientos se ha realizado la famosa, e incluso en pleno programa probó con una ceremonia de curación mística de manos del sanador Master Oh, y tampoco fue lo que esperaba.

Yolanda arrepentida

Días despúes de haber vivido esa experiencia, la misma artista expresó que debió haberse ido inmediatamente de haber pasado por ese momento.

Para la mexicana se tornó incómodo y comenzó a dar gritos descabellados por sentir la presencia de un ser que no está en este mundo y que sabe que ha sido el que provocado todo lo que ahora está viviendo. El experto fue indicando que la energía de Andrade estaba muy baja. Aunado a sus diversos síntomas, también se le diagnosticó mala circulación en el lado izquierdo de su cuerpo.

Al ver la reacción de la presentadora, los internautas expresaron que fue el momento idóneo para que pudiera drenar tanto dolor.

“Lloré junto con Yolanda como la quiero y la quiero ver bien. Oremos mucho x ella”.

“Van dos veces que veo este video y lloro como niña.... Cuando uno siente empatía con una persona que a sufrido tanto en la vida y todas sus emociones las dejo en lo profundo de su ser llega el momento en que debe liberar todo ese dolor”.

“DIOS mío por favor dale salud paz tranquilidad y sigue bendiciendo esas manos senadoras de ese hermoso ser”.

“No sé si es mi imaginación, pero después de la terapia Yolanda ya habla mucho mejor, enhorabuena sea esta terapia para ti”, son algunos de los mensajes.

Yolanda Andrade había tomado un tiempo para descansar de sus compromisos laborales, y se espera que estar de nuevo realizando su trabajo la ayude a ir sanando y liberando lo negativo que la rodea.

