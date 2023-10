Yolanda Andrade asegura que Mitzy tiene pruebas del romance con Verónica Castro

Yolanda Andrade ha revelado varios detalles de su supuesto romance con Verónica Castro, especialmente sobre las fotografías que tiene como pruebas el diseñador Mitzy, al parecer durante un viaje en el que se encontraron en el aeropuerto de Ámsterdam.

También te puede interesar: Yolanda Andrade señala que fue víctima de brujería tras crisis de salud

Recientemente, la presentadora de televisión tuvo un encuentro con la prensa, en el cual habló de su primera impresión de Mitzy, además de la forma en la que coincidió mientras estaba con la actriz mexicana.

“Me acuerdo que la verdad me dio mucho gusto porque éramos los únicos mexicanos que estábamos ahí y que coincidimos. Yo lo conocí porque Thalía lo quiere mucho”, declaró Yolanda.

Yolanda Andrade y Verónica Castro

Yolanda Andrade comparte nuevas pruebas de romance con Verónica Castro

Al respecto del encuentro, la conductora de ‘Montse & Joe’ comentó la incomodidad que demostró en la mamá de Cristian Castro al percatarse de la presencia del diseñador, especialmente después de que fueran fotografiadas.

“Nosotras estábamos muy confiadas en el aeropuerto y no, no sé, pero no, no creo que le haga la gachada, si no se lo he hecho yo, menos él” , señaló.

Verónica Castro y Yolanda Andrade. Verónica Castro y Yolanda Andrade. / Foto: Instagram.

Ante las posibles pruebas de un romance entre las actrices, Andrade confesó que es poco probable que Mitzy publique las fotografías, ya que tiene una amistad desde años atrás con Verónica Castro; asimismo, compartió que tampoco piensa sacar a la luz las pruebas por el cariño que tuvieron.