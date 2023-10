Gaby Spanic confiesa que gracias a Thalía logró éxito en su carrera; ¿Entérate cómo?

En una reciente entrevista, la actriz Gabriela Spanic reveló una experiencia de vida que previamente compartió con el público. Ella reiteró en conversación con el periodista Luis Olavarrieta, la razón que la llevó a estar en uno de los protagónicos más anhelados de su vida. Expuso que estaba convencida de que alcanzó la fama a nivel mundial, gracias al rechazo que tuvo que dar la cantante mexicana Thalía, a uno de los personajes más icónicos del momento. Fue así como Gaby pudo asumir la figura que la llevó a alcanzar el éxito.

Thalía rechazó un contrato que llevó a Spanic a alcanzar fama internacional

La telenovela ‘La Usurpadora’ de la cadena de televisión mexicana Televisa se convirtió en un gran éxito en todo el mundo, y la mexicana Thalía se encontraba viviendo uno de sus mejores momentos al ser la protagonista de ‘María la del Barrio’ y ‘María Mercedes’ en el año 1998. Justo cuando estaba en una gira internacional, surge la nueva propuesta para la también cantante de ‘Amor a la Mexicana’, y debido a sus compromisos musicales, tuvo todas las de ganar la venezolana, y aceptó inmediatamente la oferta. El personaje desempeñado, la llevó a estar en la cúspide de su vida profesional.

“Desde que me ofrecieron hacer el casting, me indicaron que Thalía era la primera contemplada para el personaje, y yo camino a México rezaba para que no le dieran el personaje y me lo ganara yo”, destacó.

Los internautas enviaron mensajes a la famosa de 49 años.

“La Usurpadora me hizo admirar a Gabriela Spanic desde niña, una mujer con temple, guerrera, luchadora, mujer valiente… tantos años después te sigo admirando. Dios te bendiga”.

“Gaby espectacular, tan ella, tan sincera, mujer aguerrida que no le da miedo hablar de cosas que la sociedad intenta siempre callar”.

“Excelente entrevista! Mi respeto Luís! Excelente mujer, madre y actríz, admirada y querida: nuestra Gabriela Spanic que a pesar de las vicisitudes, se crece y es inmensa! Saben por qué? Porque, quien bien procede, bien le va! Larga vida y salud! Bendiciones”, dijeron los seguidores.