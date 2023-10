NCT DREAM y MCND deslumbran en MOKKOJI KOREA en México 2023

Se llevó a cabo el festival global MOKKOJI KOREA en México 2023 con el objetivo de promover la cultura coreana alrededor del mundo donde los amantes del hallyu o la denominada ola coreana, pudieron disfrutar de stands de exhibición y experiencias para adentrarse más a este fenómeno cultural, por si fuera poco, a forma de clausura, se llevó a cabo un concierto donde los grupos de k-pop, NCT DREAM y MCND fueron los invitados.

MCND deslumbran en MOKKOJI KOREA en México 2023. / Foto: Diego Valadez

MOKKOJI KOREA promueve el intercambio cultural entre México y Corea del Sur, y durante su edición en Ciudad de México, los asistentes pudieron realizar actividades junto a Christian Burgos, quien fungió como MC (maestro de ceremonias) del evento. Asimismo, los fanáticos del hallyu participaron en actividades como, escribir caligrafía coreana “Hangeul (el alfabeto coreano)”, hacer K-artesanías y jugar juegos de programas de variedades coreanos modernos.

NCT DREAM deslumbran en MOKKOJI KOREA en México 2023. / Foto: Diego Valadez

Durante su segundo día, todos los amantes del k-pop fueron consentidos con un concierto completamente gratuito donde el grupo masculino MCND conformado por Castle J, Bic, Minjae, Huijun y Win sorprendió a todos sus seguidores en lo que fue su tercera visita a tierras mexicanas. Por otro lado, NCT DREAM integrado por Renjun, Jeno, Chenle, Jaemin y Jisung regresó por segunda ocasión a CDMX en lo que va del año tras su concierto llevado a cabo en julio como parte de la gira ‘THE DREAM SHOW2 : In YOUR DREAM’, y deleitaron a sus NCTzen con los éxitos, ‘Glitch Mode’, ‘ISTJ’, ‘Hot Sauce’, ‘Beatbox’ y ‘Life Is Still Going On’.

MCND deslumbran en MOKKOJI KOREA en México 2023. / Foto: Diego Valadez

Previo a su presentación, Publimetro tuvo la oportunidad de platicar con el grupo MCND donde compartieron detalles de su presentación al igual que sus próximos planes para lo que resta del año, “En esta ocasión queremos hacer conocer al grupo MCND, ya hemos venido dos veces a dar concierto, pero a un evento como este es la primera vez, entonces en esta ocasión habrá gente que si nos conozca y habrá otra que no, entonces queremos dar a conocer el grupo y que nos conozcan como personas muy talentosas y que se saben divertir arriba del escenario”, dijo Castle J y agregó que su presentación en MOKKOJI KOREA la definen como “Vamos”.

NCT DREAM deslumbran en MOKKOJI KOREA en México 2023. / Foto: Diego Valadez

Minjae señaló que durante su primera visita a México les costaba mucho trabajo realizar las coreografías debido a la altura pero en esta, siendo su tercera presentación en CDMX, les es mucho más fácil realizarlas, “Conforma vaya pasando el tiempo creo que mejoraremos nuestra respiración, sentimos que ya no es tan difícil como la primera vez, podrán notarlo en el escenario, también les podremos decir que se divertirán demasiado en este evento”.

Hablando de su reacción ante su regreso a México, Huijun dijo, “Primeramente, la emoción fue muy grande porque es la primera vez que venimos a un evento de esta magnitud y no en un concierto en solitario, el hecho de que puedan vernos más de cerca es algo bueno ya que conocerán más de MCND, lo que les puedo decir es que después de que nos dieron la noticia, comenzamos a trabajar mucho más duro para darles un buen espectáculo”.

Por otro lado, MCND se encuentra a un par de días de realizar su próximo comeback que será el 22 de noviembre y se titula ‘ODD-VENTURE’ a lo que Bic reveló, “Aunque no les podemos revelar mucho, ver una una imagen de MCND completamente diferente a lo que están acostumbrados, espérenlo con muchas ansias, estamos seguros que les encantará”.

Por último, Win compartió que no descartan la idea de lanzar una canción completamente en español, “Es algo que definitivamente nos gustaría intentar, creemos que es un poco difícil pero sin duda, en un futuro estamos dispuestos a intentarlo”, dijo.

