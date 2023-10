El legado de Matthew Perry: ¿Cómo deseaba ser recordado?

Recientemente, se dio a conocer el lamentable fallecimiento del actor Matthew Perry, quien ha sido reconocido por su papel de ‘Chandler’ en ‘Friends’, una serie televisiva que desde 1994 logró captar la atención de su público, quienes hasta la fecha la recuerdan con mucho cariño.

La noticia de la muerte del famoso, tomó de gran sorpresa a todos, desde sus familiares y amigos, hasta los que formaron parte del elenco de la serie y sus fans, pues nadie esperaba que esto ocurriera tan pronto.

Por esto motivo, muchos de los seguidores del actor se han encargado de revivir diferentes momentos que dejaron una huella en los corazones de cada uno, entre estos, la manera en que Perry reveló como quiere ser recordado luego de partir de este mundo.

El legado de Matthew Perry

En na entrevista realizada por Tom Power en ‘Hot Docs Ted’, en donde contó su increíble historia de supervivencia y las razones por las que decidió ayudar a los demás, Matthew Perry también habló un poco de cómo quiere ser recordado tras su muerte, dejando a todos sorprendidos por lo comentado.

En primera instancia, el actor habla sobre que haría si una persona sufre de alcoholismo se le acercara para pedirle ayuda, indicando lo siguiente: “He tenido muchos altibajos en mi vida, todavía estoy trabajando en ello personalmente, pero lo mejor de mí, es que, si un alcohólico o drogadicto se me acerca y me dice: ‘¿Me ayudarías?’, siempre diré: ‘Sí, se cómo hacer eso. Lo haré por ti, aunque no siempre pueda hacerlo por mí mismo’”.

Asimismo, explicó que otra de las cosas que también haría es ayudar a alguien con problemas de drogadicción, bien sea en grupos o de uno en uno, estos motivos fueron lo que conllevó a Perry a crear ‘La Casa Perry’ en Malibú, en donde se dedicaba a dar una vida sobria a los hombres que han tenido problemas con el alcohol.

Luego de esto, mientras continuaba haciendo mención de las razones por las que continuaba ayudando a las personas, también hizo referencia a lo siguiente: “Cuando muera, sé que la gente hablara de Friends, Friends, Friends. Y estoy contento por eso, feliz de haber hecho un trabajo sólido como actor, así como de haberle dado a la gente múltiples oportunidades de burlarse de mis luchas en la web”.

Agregando además que uno de sus más grandes deseos es ser recordado por lo que hizo para poder ayudar a las personas. “Pero cuando muera, en lo que respecta a mis supuestos logros, sería bueno si Friends figura muy por detrás de las cosas que hice para tratar de ayudar a otras personas. Se que no sucederá, pero sería bueno”.