Gloria Trevi: “La historia de mi vida no va a terminar cuando termine la serie”

Gloria Trevi llegó dos veces, en una misma a semana, a Guadalajara: primero para presentarse en el palenque, luego en el Foro Principal de las Fiestas de Octubre. La cantante tenía muchos años sin tener presencia en los llamados “teatros del pueblo”, por lo que la gente respondió con un lleno total.

Casi 20 mil personas se dieron cita en el Auditorio Benito Juárez para ver a la artista interpretar sus grandes éxitos. Gloria fue una de los artistas sorpresas de la feria, algo que fue bien recibido la noche de este lunes.

Gloria Trevi se presentó dos veces en una misma semana dentro de las Fiestas de Octubre en Guadalajara. (Foto: Cortesía Fiestas de Octubre.)

Gloria, La noche y Pruébamelo, fueron los primeros temas que se escucharon y que dieron pie para el saludo de la cantante a los presentes.

“Está es una noche mágica Guadalajara, para quienes creyeron que ya no nos íbamos a ver, porque ya no alcanzaron boletos en el palenque, ya estamos aquí”, dijo.

Con un show que tuvo algunas adaptaciones especiales, en cuanto vestuarios y orden de temas, la cantautora recorrió parte de su historia musical en 17 temas.

Me río de ti, No querías lastimarme, Hembra mala y El favor de la soledad llevó a La Trevi a mantener una interacción directa con la gente.

También puedes leer: Revelan al papá del bebé de Lesslie Polinesia

“En está noche va a ver todo, estamos en una montaña rusa, vamos a sentir esa adrenalina y luego nos vamos a ir hasta el suelo”.

Gloria Trevi dramatiza al máximo su interpretación, al grado de simular golpes, heridas y lágrimas.

En Esa hembra es mala, habló del machismo que todavía existe en la sociedad, donde un hombre tiene muchas amoríos y es visto como un un héroe; mientras que una mujer todo lo contrario.

Después interpretó una canción que no suele poner en su setlist como Les diré, les diremos, que siempre se ha dicho se la dedicó a Sergio Andrade cuando tenía una relación y la gente los señalaba.

La velada mantuvo su ritmo, pero llamó algo la atención cuando tocó el turno de Ellas soy yo.

“Algunos han visto la serie donde comparto algunas anécdotas de mi vida, y algunos empezaron a decirme Yoyis, y yo siento bonito cuando me dicen así porque así me dice mi familia, y después de todo tú también eres mi familia”, expresó La Trevi.

“Cuando yo digo que no queremos machos, es porque ya no queremos esos que se creen superiores, y que quieren hacer su voluntad. Queremos hombres, hombres de verdad, hombres que valoren a la mujer porque saben que vienen de una mujer”, dijo ante una ovación.

“La historia de mi vida no va a terminar cuando termine la serie, porque no es mi vida es tú vida, es nuestra vida. Y no vamos a dejar de luchar hasta que un día podamos decir que ya no hay ni una menos, ni una menos Guadalajara”. Y entonces cantó Ellas soy yo.