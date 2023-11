Las lágrimas desgarradoras de Maribel Guardia al contar como es el primer altar del Día de Muertos de su hijo

Este jueves 2 de noviembre del 2023 será el primer Día de Muertos para Julián Figueroa. Y su mamá, la actriz y cantante Maribel Guardia, cuenta en medio de las lágrimas como será para ella armar el altar en la que pondrá la foto y algunos elementos de su hijo.

Producto de un repentino infarto, Julián Figueroa dejó este plano terrenal el pasado 9 de abril del 2023. Maribel Guardia cuenta que el Día de Muertos era una fecha muy importante para él. Detalla que solía armar el altar en el que recordaba a su padre, el también cantante Joan Sebastián.

“Él siempre hacía un altar de muertos precioso, le escribía cartas a su papá, y bueno, la vida continúa y tengo que darle gracias a Dios de que estoy viva, sacar adelante a mi familia, ya algún día me abrazaré en el cielo con mi hijo”, dijo.

También te puede interesar: Maribel Guardia cuenta detalles de su relación con su nuera, Imelda Garza, después de la muerte de su hijo

En una entrevista con “Ventaneando”, Maribel Guardia explica cómo será ese momento para ella, que además de ser emotivo, lo vivirá con su nieto y su nuera.

“Va a ser muy difícil para mí porque ni siquiera he entrado al cuarto, ni agarrado sus cosas, su ropa. Lo tengo que hacer, es un paso que tengo que dar y lo voy a dar porque justamente hoy en la noche voy a montarlo (el altar de muertos), entonces tengo que elegir algunas cositas de su ropa, de su sombrero, su guitarra, tengo que hacerlo muy lindo, con mucho amor para él”, dijo Maribel en el programa de televisión.

“Una pesadilla pensar que se murió, yo pienso que no está muerto porque lo siento tan cerca de mí porque ahora hablo más que con él que antes. A veces no entiendo que está en un altar de muertos y eso me cuesta trabajo entenderlo”, dijo la costarricense, según reseña NTN 24.