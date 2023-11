Roberto Palazuelos revive la tragedia de un huracán: “es un apocalipsis”

El paso del huracán Otis por Guerrero ha cobrado la vida de personas y dejado gran número de desaparecidos. Ante esto, Roberto Palazuelos, comenzó una campaña para reunir apoyos para la gente de Acapulco, un lugar que representa su hogar.

El actor y empresario charló con Publimetro sobre este momento que se vive tras la tragedia en Guerrero, en la que su familia realiza varias actividades para proveer de alimentos a los ciudadanos, sobre todo convocar a otros famosos para aportar más ayuda en especie o en dinero a través de fundaciones.

“La verdad, estoy devastado, qué te puedo decir. Ha sido una experiencia y una semana con muchos sentimientos encontrados; ahorita, lo importante es ayudar a la gente y a los que perdieron todo, caray”, compartió el Diamante Negro.

Roberto Palazuelos llegará a Acapulco la próxima semana, pero ya toda la familia se encuentra trabajando en varios puntos.

“No he entrado a Acapulco, porque creo que soy más de utilidad afuera que adentro, porque sigue sin señal, no hay teléfono y no hay mucho que puedo hacer. Por ejemplo, de mi familia el único que regresó y entró fue Eduardo Palazuelos, quien montó una cocina muy grande con los de world kitchen y están dando de comer a dos mil personas al día. La Cruz Roja habilitó un centro médico en el Sam’s de Diamante y también mi tía Susana abrió 3 fuentes que está en Costa Azul. Por otro lado, el gobierno de Quintana Roo envió 50 toneladas de apoyos. Acapulco no estás solo”, detalló.

El conductor del reality show Hotel VIP que está por concluir su primera temporada, señaló que lo que más le preocupan son los niños y adultos mayores.

“Yo viví el huracán Wilma en el 2005, donde me quedé atrapado en Cancún que quedó destruido, tal y como quedó Acapulco, fue una cosa de ese nivel con un huracán 5. Me quedé con mi bebé de un año atrapado sin luz, sin agua, sin carreteras, sin señal, con poca comida y hemos vivido eso. He pasado por eso, de estar con un bebé ahí con los moscos, el calor, sin agua es una cosa espantosa. Por eso me solidarizo mucho con mis hermanos, porque yo he estado atrapado en una tragedia así, por eso estoy trabajando desde afuera”, puntualizó.

“Me preocupa toda la gente que perdió sus casas, de mis empleados todos se quedaron sin casa. Por ahora, los estoy mandando a mi casa que no está tan golpeada, pero si está golpeada para que se instalen y les estén mandando despena y cosas a ellos”. — Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos tiene otros bienes en Acapulco y reveló cómo quedaron tras el paso de Otis.

“Tengo albercas sucias, plantas lastimadas, pero nada de infraestructura dañada, absolutamente nada. Hay vidrios rotos, pero me fue bien a pesar de que estoy enfrente del mar, tengo la protección de Dios. Así es la vida, pero vamos para adelante, hay que solidarizarnos con los que no tienen nada, incluso con los que no tiene familia. La historia que más me está doliendo son las personas que tienen más bebés adentro o gente desaparecida que no saben dónde están los cuerpos”, detalló.

“La verdad no tengo idea de dónde esté Verónica Castro, espero se encuentre bien” — Roberto Palazuelos

Lo que viene para Acapulco

Roberto Palazuelos tiene grandes recuerdos de Acapulco y quiere que vuelva a cobrar su magia.

“Viene un camino largo, pero hay mucho apoyo y yo quiero agradecerle a la gente todo el cariño que le tiene a Acapulco. ¿Quién no ha tenido una historia en Acapulco? Estamos cotizando motosierras, porque creo que voy a estar entrando la próxima semana a Acapulco y voy a entrar con ellas para limpiar las calles”, explicó.

Abogado de profesión, también está brindando asesorías en cuanto seguros, “en el tema de la reconstrucción yo sé los digo de experiencia propia, el puro análisis de los ajustadores y el avaluó toma tres meses para los hoteles. Después de los tres meses llega una cantidad, luego se empiezan a pelear cuándo se pagan el dinero de las aseguradoras que va a tardar de cinco a seis meses, no nos hagamos ilusiones. Creo que el poco dinero que queda del FONDEN, debe ser utilizado para limpiar las calles , limpiar todo y comiencen a levantar postes”.

Contra huracanes

“Es un camino que hay que andar despacito, porque estaré ayudando a mis paisanos en la cuestión de los seguros. Algo muy importantes es que si vamos a reconstruir hay que hacer un Acapulco huracanero, con vidrios y aluminios huracaneros que resistan los huracanes y no volver a construir igual, porque con el calentamiento global los huracanes van a seguir llegando”, dijo Roberto Palazuelos.

