La película ‘Señora influencer’ busca más que un ‘like’

De la noche a la mañana, Fátima Perry (Mónica Huarte), una mujer en sus cuarentas, se convierte en la influencer más famosa del momento. Sofi (Macarena García) y Cami (Diana Carreiro), un par de creadoras de contenidos, intentarán aprovecharse de la repentina popularidad de Fátima fingiendo ser sus amigas. En la misma medida que ella logra tener seguidores que la aman, también atraerá a haters escondidos detrás de una pantalla, sin saber que se han burlado del perfil equivocado.

Esta es parte de la trama de la película Señora influencer, que le da a Mónica Huarte su primer protagónico en el cine.

“La cinta toca comedia y drama, pero toca un personaje que está roto completamente y sí fue un reto en todos los sentidos. Además, era todo lo que soñaba por 27 años interpretar y llegó de la mano de Carlos Santos. Cuando leí el guion, justo lo que pensé era que esta mujer tenía un problema de salud mental, que no está del todo bien y no sabemos que le pasa. Al final, es una mujer que tiene las emociones a flor de piel y busca ser aceptada a pesar de todo”, comentó Mónica Huarte.

“Las redes sociales son un juego muy peligroso, en los que estamos todos metidos. Todos pueden juzgar al poner un like o no like, estamos entendiendo a un mundo al revés”

— Mónica Huarte