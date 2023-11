Sofía Castro le responde a su ex tóxico, quien negó haberla agredido

Sofía Castro sorprende con fabuloso cambio de look Instagram: @sofia_96castro

Sofía Castro dejó a más de uno sorprendido cuando reveló que uno de sus exnovios, la llegó maltratar física y psicológicamente durante mucho tiempo, y sucedió cuando era adolescente.

En su momento, la actriz no reveló de quién se trataba, pero se descubrió que fue Jorge Álvarez Bringas, pues fue el único con el que salió desde que eran adolescentes hasta llegar a sus veintes.

El exnovio de Sofía Castro alegó hace unas semanas que él no pudo haber abusado de ella, pues cuando salieron, era la hija de la primera dama y, por ende, era la joven más cuidada del país, si la hubiera maltratado, alguno de los agentes que la cuidaban lo hubiera notado y habría actuado en consecuencia.

Ante las declaraciones de su exnovio, Sofía Castro no se quedó callada y aseguró que todo lo que vivió sí fue real, fue algo muy doloroso para ella, pero que afortunadamente ya lo superó.

“La verdad no quiero hablar de ese capítulo de mi vida, porque fue un capítulo que yo ya superé, que yo ya pasé, donde sí, efectivamente, me lastimaron mucho”, expresó la actriz.

Y dejó en claro que: “Bueno, yo no conozco persona, Estado Mayor o ejército que te cuide los sentimientos, y que te cuide el corazón. Creo que si así fuera, no habría muchas mujeres violentadas en este país. Lo importante como mujer es alzar la voz, y no quedarnos calladas”.

De esta manera, Sofía Castro invita a otras mujeres a alzar la voz cuando sufren algún tipo de abuso por parte de sus parejas, puesto que, desde temprana edad, se les ha enseñado a callar y no revelar nada malo que les haya hecho un hombre.