Yeri Mua cumple su sueño de entregar dulces a niños en Halloween

Yeri Mua se volvió tendencia en TikTok este Halloween, pues pudo cumplir su sueño de entregarle dulces a los niños que viven por su casa y en las zonas cercanas.

El año pasado, la influencer se estaba preparando para Halloween junto a su entonces pareja, Brian Villegas, conocido con el apodo de ‘Paponas’, y ella le mencionó que se sentía emocionada de que los niños tocaran su puerta para entregarle dulces.

No obstante, su ex se burló de ella y le aseguró que los pocos dulces que había comprobado bastarían para darle a los niños que llegaran, si es que lo hacían, y Yeri Mua no pudo contener las lágrimas, y su novio, en lugar de hacerla sentir mejor, se burló de ella.

También te puede interesar:

Nicola bailó sensualmente con Yeri Mua y fans celebran, ¿nueva pareja a la vista?

Yeri Mua modela huipil artesanal y lo compara con el trapeador de su abuela

Yeri Mua recordó a Thalía con una ligera y controversial vestimenta

Yeri Mua se emocionó con darle dulces a los niños en Halloween

Este año, mientras Yeri Mua se estaba preparando para Halloween, realizó una transmisión con el influencer de videojuegos, Cry, quien contrario a Brian Villegas, sí la alentó y aseguró que este año muy probablemente llegaría muchos niños a pedirle dulces.

Sin embargo, como la influencer tenía planeado viajar a París el día de Noche de Brujas, adelantó el festejó y pidió a los niños de su zona de residencia que se disfrazaran antes.

A través de sus transmisiones, Yeri Mua mostró el montón de dulces que les regalaría a los niños, y en compañía de sus familiares, se los entregó emocionada a los niños que se congregaron en su casa.

Los vídeos de la influencer emocionada por este festejo no tardó en hacerse viral, y muchas personas simpatizaron con ella, además, deseaban que, a partir de ahora, se juntara más con personas que la valoren y alienten.