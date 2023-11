Bárbara De Regil no sabe la diferencia entre Halloween y Día de Muertos

La actriz Bárbara De Regil indignó a los internautas en redes sociales después de mencionar que “no hay diferencia” entre Halloween y Día de Muertos, asegurando además que prefiere la festividad estadounidense porque “no le gusta festejar a los muertos”.

Durante una entrevista, acompañada de su hija Mar de Regil, Bárbara fue cuestionada por un reportero sobre qué festividad de la época prefería, si Halloween o Día de Muertos; luego de tomarse unos segundos respondió “¿cuál es la diferencia?”.

Tras lo dicho, su hija se acercó a preguntarle qué pasaba, por lo que Bárbara la cuestionó diciéndole “¿cuál es la diferencia entre Halloween y Día de Muertos?”, pero ninguna logró responder la propia pregunta de la actriz que interpretó el personaje de’ Rosario Tijeras’.

“El Día de Muertos no... a mí no me gusta festejar a los muertos, como que siento que en vida, ¿no? Eso de ponerles sus estos... mejor en vida hay que llevarlos a pasear, yo soy muy así”, respondió Bárbara De Regil.

“Cual es la diferencia?” JAJAJAJAJAJA



pic.twitter.com/2nw2qUtwtm — Cosas de mamadores (@EsDeMamador) November 2, 2023

Recuerdan cabezazo que Bárbara de Regil dio a su madre

“A mi mamá prefiero hablarle y darle lo que le gusta, que ya que esté en el cielo ponerle su coca y su foto. No. En vida”, dijo la actriz al reportero, frase por la que en redes sociales le recordaron el maltrato que ha proporcionado a su madre, Gabriela Alfaro.

El usuario de X (antes Twitter), @akaBADii, compartió un video en donde recopiló dos de los casos más polémicos de violencia proporcionada por Bárbara de Regil a su propia madre.

“En vida” así trata a su mamá y así le da “lo que le gusta”, dijo el usuario junto al video en donde Bárbara le da un cabezazo a su mamá y otro en donde la llama “gorda” por comer pastel.