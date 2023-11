“Confesiones” llega a revolucionar el cine mexicano

¿Qué estarías dispuesto a hacer para proteger todos tus secretos?, esa es una de las principales premisas de la nueva cinta mexicana “Confesiones”, de la cual forman parte actores como Juan Manuel Bernal, Emilio Treviño, Luis Gnecco, Claudia Ramírez y Ana Claudia Talacón, mismos que son garantía de lo que puede esperar el público.

Además del popular elenco, el director Carlos Carrera regresa a la industria cinematográfica con este largometraje, el cual promete mantener la atención del público por la tensión que genera la historia.

“Confesiones” narra la historia de una familia que su vida cambia repentinamente con la desaparición de uno de sus integrantes, posteriormente son contactados por un sujeto extraño que pide una confesión que traerá consigo grandes revelaciones de todos los integrantes.

En entrevista con Publimetro, Claudia Ramírez y Emilio Treviño hablaron sobre su ingreso en el proyecto, su interés por la historia y el desarrollo que tuvieron para sus personajes.

“Empezando por el director, creo que ya desde ahí, o sea, yo sabía que no iba a ser una mala película si estaba Carlos detrás, cuando me enteré con qué actores me tocaba trabajar también sabía que no podía salir mal. Y creo que la historia es lo suficientemente poderosa y honesta para poder jugar y explorar distintas cosas, ninguno de los personajes se parece a nosotros”, dijo Claudia.

El thriller mexicano se alimenta gracias a la historia que cuenta cada personaje, el cual tiene cierto protagonista a lo largo de la producción, ante los conflictos que enfrentan, Ramírez explicó cómo fue caracterizar a los personajes, “Son personajes que si no le entras al cien por ciento no transmiten nada nuevo, no es fácil porque es meterte adentro de una familia y sus problemas, es muy doloroso”.

Ante los retos, Teviño agregó, “son personajes que te retan tanto que quieres encontrar lugares cómodos en medio de eso y lo complicado es mantenerte en los lugares incómodos. Creo que esos son los mejores lugares desde donde puedes trabajar y fue muy padre porque también siento que a pesar de que es una película pesada y un guión complicado y personajes complicados, también la dinámica que se armó en el set ayudó a que todos nos sintiéramos cómodos dentro de la incomodidad”.

“Confesiones” estará disponible en todos los cines de México a partir de este jueves 2 de noviembre, es por ello que los actores mexicanos hablaron de lo que puede esperar el público, ya que la historia continente giros inesperados que los mantendrán enganchados.

“Es una película muy controversial, que es un volado, nos emociona mucho saber las reacciones, que generen pláticas o discusiones, que sigan hablando de ella afuera de la sala. Creo que es importante que cuando uno va al cine valga la pena porque te conmovió o te sorprendió, que no sea algo que se olvide”, agregó Claudia Ramírez.

Finalmente, Emilio Treviño dio su opinión sobre el futuro del cine mexicano ante las apuestas que están tomando directores y actores, arriesgándose a cambiar las narrativas desde distintos géneros cinematográficos.

“Me emociona mucho las barreras que se están rompiendo en el cine porque muchos gremios se peleaban muchísimo, los de teatro odiaban a los de las telenovelas, los de doblaje siendo menospreciados por otros y creo que es entender que todos somos el gremio del entretenimiento, el objetivo es el mismo, contar una historia de la mejor manera y que el talento puede venir de todos lados y que hay que estar abiertos un poco a eso”, comentó el actor.