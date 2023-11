Tras varios meses de espera, por fin estamos a un par de horas del incio del festival de rock más importante de América Latina, Hell & Heaven, que regresa en su novena edición el próximo 3, 4 y 5 de noviembre, y como ya es costumbre, tomará lugar en el Foro Pegaso ubicado en Toluca.

💥¡La espera ha terminado! 🥁Les presentamos el cartel del #HellAndHeaven2023, una de las ediciones más brutales de nuestra historia con más de 90 bandas en escena y 5 escenarios que reunirán a Iconos y leyendas del rock y metal en un solo lugar, el #HH23. #GunsNRoses pic.twitter.com/JTKcUhecm6 — Hell And Heaven Open Air (@HHOpenAir) August 24, 2023

Hell & Heaven 2023 contará con 5 escenarios en total, donde alrededor de 100 bandas harán vibrar al Foro Pegaso, asimismo, los asistentes encontrarán un área de camping gratuito, zonas de esparcimiento, comida, espectáculos y un área para todos los amantes de la lucha libre.

Conoce los horarios oficiales para ‘Hell & Heaven 2023′

El line-up o cartel oficial contará con la participación de Slipknot, Helloween, Sick of it all y Sodomque como los headliners del viernes 3 de noviembre, por otro lado, el sábado 4 de noviembre los asistentes podrán presenciar los shows en vivo de Muse, A Day to Remember, Ministry, Ban Omens y Asking Alexandria, quienes son los artistas principales y en el caso del domingo 5 de noviembre, Guns ‘N Roses y Billy Idol clausurarán el festival de rock.

Hell & Heaven 2023: Conoce los horarios oficiales. / Foto: Cortesía

