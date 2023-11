De acuerdo con varios rumores, el grupo femenino de k-pop, IVE, conformado por Gaeul, Yujin, Rei, Wonyoung, Liz y Leeseo llegará por primera vez a México como parte de su primera gira mundial ‘Show What I Have′ y ofrecerán un concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX durante el segundo trimestre de 2024.

Como parte de la gira ‘Show What I Have′, el sexteto se presentó el pasado 7 y 8 de octubre en el Jamsil Indoor Stadium ubicado en Seúl, Corea del Sur y en su segundo día, el concierto también fue transmitido de manera online o en línea.

IVE THE 1ST WORLD TOUR

<SHOW WHAT I HAVE>



▪2023.10.07 (SAT) 6PM

▪2023.10.08 (SUN) 5PM (+ONLINE)



📍 JAMSIL INDOOR STADIUM, SEOUL



🔗 https://t.co/La4DJIsHoL



▫팬클럽 선예매

: 2023.08.22 (TUE) 8PM ~ 2023.08.23 (WED) 11:59PM (KST)



▫일반 예매

: 2023.08.25 (FRI) 8PM (KST)#IVE… pic.twitter.com/SGuT4XMCzS — IVE OFFICIAL (@IVEstarship) August 11, 2023

IVE anunciará concierto en México para 2024

Sin embargo, varios internautas señalaron que como parte de este tour, IVE llegará hasta Latinoamérica donde ofrecerán un concierto en la Ciudad de México y de acuerdo con el usuario @ailoviutl, la fecha seleccionada por la agrupación femenina será el próximo domingo 23 de junio del 2024 en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Por lo que sus DIVEs mexicanos podrán escuchar por primera vez en vivo los temas ‘After LIKE’, ‘LOVE DIVE’, ‘I AM’, ‘Baddie’, ‘Kitsch’, ‘Either Way’ y ‘Off The Record’ entre muchos otros éxitos más. Cabe destacar que fue en octubre de este año cuando estrenaron su más reciente EP titulado ‘I’VE MINE’. Por lo que el anuncio oficial podría llegar en cualquier momento.

Cabe mencionar que se especula que la promotora encargada de este evento será OCESA, quien ha destacado recientemente por traer a decenas de artistas y grupos surcoreanos, entre los que están NCT 127, BLACKPINK, Music Bank en México (NewJeans, ITZY, (G)I-DLE, STAYC, AB6IX y The New Six), DPR, Jay B, Kim Hyun Joong, Balming Tiger y próximamente al grupo femenino TWICE, lo que marcaría el primer concierto de k-pop del 2024.