Mariah Carey se ‘descongela’ para inaugurar la Navidad

Desde hace años el nombre de Mariah Carey ha sido relacionado con las festividades de Navidad, ya que cuenta con varios éxitos que van con la temática, como es costumbre la artista publicó un video para hacer evidente su regreso.

También te puede interesar: La historia detrás de “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey

Carey es una de las exponentes con mayor reconocimiento a nivel mundial no solo por la popularidad de sus canciones, sino también por su peculiar e inconfundible timbre de voz, mismo que destaca en todas sus interpretaciones, como es el caso de “All I Want For Christmas Is You”.

Mariah Carey, creadora de All I Want for Christmas Is You. Foto: referencial.

Mariah Carey regresa para inaugurar la Navidad

Durante los primeros minutos del 1 de noviembre la cantante estadounidense compartió un video para despedir Halloween y dar la bienvenida a todos los preparativos de Navidad y su esperada gira por el territorio estadounidense.

En el clip de menos de un minuto, Mariah Carey es captada aparentemente congelada, haciendo referencia a las bromas que recibe año con año, posteriormente aparecen ciertos personajes de películas de terror que ayudan a sacarla de un cubo de hielo; sin embargo, su timbre de voz logra romperlo.

Repentinamente, la intérprete de 54 años aparece con un traje temático acompañada de otros personajes que festejan el inicio de las festividades al ritmo de temas como “All I Want For Christmas Is You”, “Santa Claus Is Comin’ to Town”, “Silent Night”, entre otros.

Mariah Carey Foto: Getty Images

La publicación que ya cuenta con más de un millón de likes se volvió tendencia de inmediato por el carisma y humor de la cantante, además de los comentarios que siguen señalando a Mariah Carey como la reina de la Navidad.