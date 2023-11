Nicola Porcella alborota a sus fans al suponer que pudiera ser ‘Pixel Boy’ de ‘¿Quién es la Máscara?’

Nicola Porcella sigue conquistando México y tiene en proceso un nuevo reality show sobre la nación azteca, pero aún nada es oficial. Fue por medio de sus mismas seguidoras que se pudo conocer que el artista peruano pudiera estar dentro del realitty ‘¿Quién es la Máscara?’, con el supuesto nombre de Pixel Boy. Al ver la escena del nuevo participante, pronto los fanáticos de Nicola se convencieron de que la forma de hablar del personaje indicaba que era ‘el amigo de México’.

Desde Tik Tok comenzaron a expresarse: “Al final dice fue Pixel Boy de Nico o me equivoco”, “Sí es Nicola. Fútbol, Piloto, Equipo Leones, los Colores de la Bandera de Perú, la Sal no le gusta y se la den. Definitivamente es Nicola”, “Sí es Nicola, por lo que dijo del color rosa y todo lo demás”.

“Pues si si es ojalá q no lo saquen por q ya lo mega Yumbo delataron me muero muerta ni se si ya es grabado o no el programa”, “Ya lo dijo el mismo Nicola no es Él, entonces es Luisito comunica”, son algunos los comentarios de los internautas.

Los jueces quedaron encantados con ‘Pixel Boy’

La llegada del personaje causó mucha ternura a los jueces, quienes estaban tanto emocionados como confundidos por las pistas sobre el personaje.

Los investigadores de “Quién es la máscara” revelaron claramente que la celebridad “Pixel Boy” es un extranjero.

Tercer eliminado

Balero fue el tercer eliminado de ¿Qué es una máscara?, y al revelarse su identidad, salió a la luz que se trataba de Jorge Muñiz, de 63 años de edad, el que estaba adentro.

“Me siento muy afortunado de que me dieran la oportunidad de compartir con mis compañeros, ver a tanta gente que quiero, estuvo muy divertido este personaje, disfrutar algo que tal vez no me tocaba, ver a compañeros que uno admira, afortunado de estar esta noche”, expresó.