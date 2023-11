Robbie Williams confiesa que una vez se “cortó las venas” en un intento de terminar con su vida

Robbie Williams abre su corazón para contar un episodio espeluznante, que atravesó en uno de sus mejores momentos en la industria de la música. Mientras luchaba contra una severa adicción, se cortó las venas en un intento por quitarse la vida.

El cantante británico, recordado por ser el intérprete de ‘Rock DJ’, hace este relato como parte de la promoción de su propio documental en Netflix. Williams, de 49 años, dijo estar luchando contra una adicción a las drogas y el alcohol, junto a las presiones de la fama y el mundo del espectáculo.

En cada una de las palabras que dijo en una entrevista con The Mirror, citada por Daily Mail, Robbie William es muy gráfico, con la intención de concientizar sobre los temas de la salud mental.

“No hay nada sexy en tomar un cuchillo y cortarte las muñecas como lo hice yo. Necesitamos tener cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. Estoy hablando de cortarme las venas. La razón por la que digo esto es para calificar a las personas como personas”, dijo en referencia a que cualquiera puede estar viviendo un infierno en su mente, sin que nadie lo sepa.

“(Yo) creía que era indestructible. Pero en realidad estaba en la vía rápida hacia la muerte. Pensé que podía esnifar más (aspirar cosas por la nariz), tomar más pastillas, beber más y pensé que eso era un superpoder en ese momento. No sabía que esa era mi vía rápida hacia la muerte. Te sientes indestructible, no sentí que iba a morir. Sólo después me doy cuenta de que estaba cerca”, reveló el cantante.