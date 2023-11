Descubre el impresionante ingreso de Mariah Carey por ‘All I Want For Christmas Is You’

‘All I Want For Christmas Is You’ de Mariah Carey marca el inicio de la Navidad Foto: Instagram @mariahcarey

Las festividades navideñas se están aproximando, y en medio de los preparativos que se llevan a cabo en todo el mundo, la canción ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey es una de las más escuchadas. No obstante, muy pocos están al tanto de la cantidad de ingresos generados por cada una de sus reproducciones a lo largo de los años, por lo que acá te revelamos este misterio.

¿Cuánto gana Mariah Carey por ‘All I Want for Christmas Is You’?

El nombre de Mariah Carey se convierte en una presencia constante en la vida de numerosas personas alrededor del mundo durante la temporada navideña. Y es que, a más de dos décadas, ‘All I Want for Christmas Is You’ ha sido la melodía emblemática que resuena en centros comerciales, reuniones familiares y emisoras de radio por igual.

A pesar de que muchos artistas han lanzado sencillos especiales para la temporada navideña, ninguno ha logrado igualar el impacto de este villancico interpretado por la artista estadounidense. Y, de hecho, la canción se prepara para posicionarse nuevamente en los primeros puestos de las listas musical en las próximas semanas, es un buen momento para descubrir cuánto dinero ha recaudado a lo largo de los años.

‘All I Want for Christmas Is You’, fue lanzada en 1994 y desde entonces ha conquistado el afecto de numerosos oyentes durante casi dos décadas. Según informes de diversas fuentes, debido a que esta canción se reproduce en incontables lugares y sigue siendo relevante, se estima que Mariah Carey ha generado al menos 60 millones de dólares en ingresos hasta el año 2017.

Es innegable que esta canción es increíblemente popular a nivel mundial y ha acumulado millones de reproducciones en diversas plataformas. Por ejemplo, en Spotify, cuenta con más de mil millones de reproducciones. Es evidente que este villancico seguirá encabezando las listas musicales a finales de 2023, y sin duda alguna, su impacto perdurará a pesar de la llegada de nuevas canciones con el tiempo.