Ejecutivo de HBO revela la fecha de estreno de la segunda temporada de House of the Dragon

House of The Dragon se estrenó este domingo 21 de agosto (Captura)

Las huelgas de los escritores y guionistas hicieron que muchas producciones movieran las fechas de sus estrenos. El intenso paro, que todavía se mantiene en gran parte de los estudios, afectó a toda la industria de Hollywood. Con todo y eso, un ejecutivo de HBO reveló que la segunda temporada de House of the Dragon ya tiene fecha de estreno.

De acuerdo con lo que informa Casey Bloys, jefe de la famosa cadena de televisión, la segunda temporada de House of the Dragon se estrena en julio del 2024. En un evento exclusivo con un grupo de periodistas lanzaron hasta un primer tráiler para mostrar los avances de la continuación de la precuela de Game of Thrones, reseñó Variety.

Asimismo, en el evento informaron que Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, otro sppin-off de las historias de George R.R Martin, se comenzará a filmar en la primavera del 2024.

La segunda temporada de #LaCasaDelDragón llega entre junio y agosto del 2024🔥🐲.



📌Hoy se mostró un TRAILER exclusivo de #HouseoftheDragon para la prensa durante un evento de presentación en New York de @wbd HBO sobre todo su contenido en 2024. pic.twitter.com/9MuUzaKWpJ — House of the Dragon LA (@HouseofDragonLA) November 3, 2023

House of the Dragon, creada por George R. R. Martin y Ryan Condal, para HBO, es una precuela de la serie Game of Thrones, basada en la novela Fire & Blood de Martin. La serie tiene lugar 200 años antes de los eventos de Juego de Tronos, durante el reinado de Viserys I Targaryen.

La serie está protagonizada por Paddy Considine como Viserys I Targaryen, Matt Smith como Daemon Targaryen, Olivia Cooke como Rhaenyra Targaryen, Emma D’Arcy como Alicent Hightower, Steve Toussaint como Corlys Velaryon, Eve Best como Rhaenys Velaryon, Sonoya Mizuno como Mysaria, Fabien Frankel como Criston Cole, Rhys Ifans como Otto Hightower, y Graham McTavish como Ser Harrold Westerling.