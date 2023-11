¿En serio? Wendy Guevara se enojó con Nicola Porcella por irse de viaje

Hace poco, Nicola Porcella se fue de vacaciones con un grupo de amigos al Círculo Polar Ártico, ya que uno de sus sueños siempre había sido conocer la nieve, y su amiga, Wendy Guevara se molestó con él por no llevarla.

El actor peruano se fue de viaje junto al actor argentino-boliviano Leonel Fransezze, la influencer, Doña Luisa, el actor brasileño, Jean Paulo Campos y el modelo argentino, Marcos Ginocchio.

Wendy y Nicola 💋 pic.twitter.com/EglK5VHElY — La Wendy Guevara (@LaWendyGuevara) October 12, 2023

Las fanáticas de Nicola Porcella saben que este viaje que realizó el exparticipante de “La Casa de los Famosos México”, era uno de sus sueños, por lo que están contentas por él, pero Wendy Guevara parece no sentir lo mismo.

¿Wendy Guevara está celosa de que Nicola Porcella se fuera de viaje sin ella?

Fue en una de sus cotidianas transmisiones en vivo que Wendy Guevara reveló lo “molesta” que estaba con Nicola Porcella por irse de viaje sin ella, pues desde que estuvieron en “La Casa de los Famosos México” han formado una buena amistad.

En 4 días se fue alv el team infierno jajaja.



Lo único que quedará de ellos será la amistad de Wendy y Nicola, tengo muchas pruebas y cero dudas. #LaCasaDeLosFamososMx #NicolaPorcella pic.twitter.com/xGVODG0M7M — 𝑴𝒂𝒓🦦 (@ms_camara21) August 17, 2023

“Nico me dejó y se fue. Nico se fue al Polo Norte y no me llevó. Pinche perro… Nico a mí no me llevó. Yo nunca se lo voy a perdonar”, comentó la influencer en el en vivo

No obstante, como era de esperar, todo fue una broma por parte de Wendy Guevara, quien también está muy feliz por Nicola Porcella, quien le ha enviado muchos vídeos de su experiencia en el Círculo Polar Ártico.

La querida famosa dijo que su amigo le envió un mensaje de Doña Luisa, quien es otra popular influencer que está de viaje con ellos, que ella no era del monte, como había dicho en una ocasión.