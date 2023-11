Peso Pluma besa a Nicki Nicole en pleno concierto

Nicki Nicole regresó a México con su actual gira, presentándose por primera vez este jueves 2 de noviembre en el Pepsi Center WTC de la CDMX, como parte de las sorpresas del show, la argentina invitó al escenario a Peso Pluma para cantar su canción en colaboración “Por las noches”, dejando como resultado una gran revelación.

Desde hace meses, la cantante argentina y el artista mexicano comenzaron a ser relacionados románticamente por sus interacciones; sin embargo, ambos habían intentado mantener su vínculo en privado, pero durante la presentación del Pepsi Center hicieron evidente su romance.

¿Peso Pluma y Nicki Nicole confirman su romance?

La artista de 23 años celebró con sus fanáticos el sold out de su concierto al ritmo de sus temas más populares, no obstante, en un momento de la velada apareció Peso Pluma para interpretar “Por las noches”, pero eso no fue todo, ya que al finalizar ambos se acercaron para darse un beso.

El besito de la Noche confirmando lo confirmado.

Nicki Nicole & Peso Pluma 💞 pic.twitter.com/IIfgJahcoE — N (@Nionn01) November 3, 2023

Asimismo, antes de retirarse del escenario, el cantante de corridos tumbados se despidió del público y agradeció la invitación, “Quiero agradecer a Nicole por esta invitación tan hermosa y a ustedes por apoyarla. Que se escuche fuerte el grito para Nicki Nicole”.

Ante la emoción del momento, la argentina respondió efusivamente, “Gracias por venir, amor”, el artista conocido como ‘Doble P’ finalizó con un comentario que hizo evidente su noviazgo, “Te amo, mi amor” .

Peso Pluma hoy junto a Nicki Nicole. 🤍 pic.twitter.com/8kCkpib5t5 — Peso Pluma (@PesoPlumaData) November 3, 2023

Como era de esperarse, las personas que se encontraban en el recinto demostraron su emoción con aplausos y gritos por el especial momento que presenciaron; así como también por la confirmación que Nicki y Hassan habrían hecho de manera pública sobre su relación.