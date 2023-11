Robert Pattinson y Suki Waterhouse esperarían a su primer bebé

Robert Pattinson y Suki Waterhouse conforman un lindo romance desde hace varios años, que parece que ha avanzado hasta formar una familia, pues recientes fotos indican que será papá.

A pesar que se han manejado con absoluta cautela y discreción, el intérprete de Crepúsculo no pudo evadir los ojos de los paparazzi y en varias fotografías, su pareja luce embarazada.

¿Robert Pattinson será papá?

De momento, el actor no ha confirmado la noticia, pero todo parece indicar que Robert Pattinson será papá. Fue visto caminando de la mano con Suki, quien luce una prominente pancita redonda, típica de las embarazadas.

De hecho, lleva un suéter azul, shorts y tenis que no logran disimular el estado de avanzada gestación de la joven mujer, iniciando los rumores tras este paseo por Los Ángeles. El artista intentó ocultarse tras una sudadera y lentes negros, pero no lo logró.

De lo poco que se conoce de ellos, se sabe que están unidos desde 5 años y han logrado gran estabilidad en su romance.

Pese a que no goza de tanto reconocimiento como él, Waterhouse es una modelo, cantante y actriz británica. Su papel más conocido es el de Karen Sirko en la miniserie de drama musical Daisy Jones & the Six. En 2022, lanzó su álbum debut ‘I Can’t Let Go’.

“Me hicieron ‘ghosting’ y rompieron conmigo después de estar saliendo durante un año, eso fue bastante malo”, recordó la actriz en una entrevista sobre el inicio de la relación con Pattinson. Pasó seis meses sola hasta que lo conoció y se atrevió a abrirle el corazón. “Se sintió muy especial” , afirmó sobre el romance que iniciaron en 2018.

“De hecho, ahora tengo algo que compartir. Tengo una vida de la que estoy orgullosa y que quiero compartir con alguien. Soy estable y tengo mi mierda solucionada”, dijo.