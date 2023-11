Celia Lora desmiente relación con Lizbeth Rodríguez

Lizbeth Rodríguez ha dado bastante de qué hablar, ya que aseguró que comenzó una relación con Celia Lora después de sus colaboraciones para la plataforma de OnlyFans; sin embargo, la hija del cantante Alex Lora compartió un video para negar el noviazgo que presuntamente inventó la influencer.

También te puede interesar: Lizbeth Rodríguez revela cómo inició su romance con Celia Lora

La creadora de contenido y la modelo mexicana hicieron evidente su amistad desde hace años, compartiendo diversos espacios como parte de su interacción en redes sociales y plataformas como OnlyFans, pero recientemente Lizbeth Rodríguez habló de la evolución de su vínculo.

Celia Lora niega noviazgo con Lizbeth Rodríguez

Ante las declaraciones de la exconductora de Badabun, Celia Lora reapareció en redes sociales para desmentir la supuesta relación, señalando que los comentarios de Lizbeth ya habían llegado demasiado lejos.

“Parece que se adelantó el Día de los Inocentes, se los adelantaron. Este video es para decir que yo no ando con nadie, con absolutamente nadie y cuando en serio ando con alguien no se lo imaginan, porque no tengo que publicar mi vida. Este chistecito de Lizbeth yo creo que ya llegó muy lejos porque ya lo vi en todos lados, aunque yo ni estoy en el país”, dijo.

@celilora Se les adelanto el dia de los inocentes??? Yo no ando con NADIE FIN ♬ sonido original - Celia Lora

Asimismo, la hija del cantante de ‘El Tri’ comentó que su amistad con Lizbeth Rodríguez comenzó desde hace varios años por colaboraciones, mismas que también ha realizado con otras creadoras, pero que son meramente profesionales, puesto que ninguna traspasa esa barrera.

“Yo la conozco hace casi 4 años, yo hice fotos con ella, ella es mi amiga, la quiero mucho. Fotos, videos hemos hecho dos veces, al igual que con ella, con otras mil chavas, con Apolonia, con Karely, con Marian Franco, con Vero Flores, con Ignacia, ya llevó no sé cuánto tiempo haciendo fotos y nunca habían dicho que yo anduviera con una de ellas”, señaló.

Lizbeth Rodríguez y Celia Lora. / Foto: Instagram

Finalmente, Celia Lora explicó que no le gusta protagonizar polémicas, por lo cual comentó que planea mantener su vida personal fuera de redes sociales para evitar ser involucrada en alguna situación similar a la que generó Lizbeth Rodríguez.