Atala Sarmiento admite que no se podía criticar a Luis Miguel en ‘Ventaneando’

En 2023, Luis Miguel regresó triunfante a los escenarios, ofreciendo una serie de conciertos en Estados Unidos, América Latina y México. A pesar de su destacado regreso, hay personas que nunca han conectado con el cantante, como la conductora Atala Sarmiento.

Durante una entrevista con Burro Van Rankin, Atala admitió que no es una admiradora de Luis Miguel, aunque reconoce la importancia que este tiene en la industria musical. “A mí, Luis Miguel, lo respeto mucho como artista, reconozco su talento y me parece un hombre, hermoso, guapo, pero nunca me ha gustado; no le encuentro...”, dijo.

Por otro lado, en una conversación, Atala Sarmiento, quien anteriormente formó parte del programa de televisión ‘Ventaneando’, compartió una anécdota sobre un concierto de Luis Miguel en Viña del Mar. En dicho evento, en lugar de ofrecer un gran espectáculo para sus seguidores presentes, Luis Miguel se centró en reprender a su equipo de audio, lo que dejó una impresión negativa en la conductora y generó su desagrado hacia el cantante.

“Es un don que poca gente en el mundo tiene, todo eso se lo doy. Nunca he comprado un disco suyo, nunca pongo de fondo musical su música en mi casa. Cuando hizo los conciertos, yo hubiera querido ser más crítica con Luis Miguel en Ventaneando porque a nivel artístico había cosas en las que no estaba al nivel que se merecía”, afirmó la coductora.

No se podía criticar a Luis Miguel en ‘Ventaneando’

Atala Sarmiento reveló que las actitudes de Luis Miguel que mencionó, no se podían mostrar por completo en el programa de TV Azteca debido a la admiración que Pati Chapoy, la conductora del programa, tenía por el cantante. “No podía ser tan crítica porque Paty lo ama; no se podía hablar mal de Luis Miguel”, concluyó.