Bellakath comparte que casi pierde la vida en una operación

Bellakath es una de las intérpretes de música urbana más populares del país, tras el éxito de “Gatita” y su recién estrenado álbum, la vida de la cantante parece marchar de las mil maravillas.

A pesar de que también tiene un gran número de detractores, la popularidad de la reguetonera no ha disminuido, como muchos de sus haters esperaban, por lo que se puede especular que tendremos Bellakath para rato.

Sin embargo, pudo haber perdido la vida antes de saltar a la fama, debido a una gran cirugía estética a la que se sometió, de acuerdo a lo que confesó la cantante en el podcast del actor español Juan Frendsa.

¿Por qué casi pierde la vida Bellakath en la cirugía estética?

Bellakath se ha hecho varias operaciones para mejorar su físico, nunca lo ha ocultado, aunque también es algo que resulta evidente, y empezó a hacérselas mucho antes de ser conocida como cantante de reguetón.

“Todavía no era Bellakath cuando me pasó, me salvé, pero fue algo complicado, yo te juro que fue como en las películas que se te nubla la vista, así yo sentía, mi vista estaba nublada, veía borroso”, relató la cantante.

Bellakath reveló que se hizo una gran cirugía, que fue aplicada a varias partes del cuerpo: “Me operé toda. Me hice el busto, la lipo, de todo, las pompis”, y agregó: “Estuve a punto de como ya irme con papá Dios”.

#Bellakath, cantante mexicana del género urbano, contó la terrorífica experiencia de pasar por un quirófano tras someterse a demasiadas cirugías estéticas, por poco y no la cuenta, pues se vio muy delicada en la intervención 🙀 pic.twitter.com/otABLXv1im — El Gráfico (@elgmx) November 4, 2023

Al parecer, durante la operación la famosa perdió mucha sangre, así que tras despertar y recuperarse pensó que estaba destinada a hacer algo grande: “Tenía una misión en esta vida y era hacer perreo”.

En una anterior entrevista, Bellakath admitió que se sometió a varias cirugías estéticas debido a la gran presión social que sentía por su apariencia.