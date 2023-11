Jenna Ortega habla acerca de los estereotipos de Hollywood

Jenna Ortega, de ascendencia latina y actriz estadounidense, ha alcanzado una notable fama entre el público gracias a su papel de Merlina en la serie de Netflix que lleva su mismo nombre. A pesar de su actual éxito en Hollywood, durante una entrevista con Harper’s Bazaar, Jenna reconoció que al principio de su carrera le resultaba complicado lograr lo que buscaba, debido a los estereotipos de belleza arraigados en la industria del entretenimiento.

La famosa recuerda cómo al comienzo de su carrera le resultaba desafiante obtener roles debido a que no se ajustaba a los cánones de belleza requeridos por la industria.

“Como actor infantil, hay dos trabajos que puedes conseguir: o eres la versión más joven de alguien o interpretas a la hija de alguien, y simplemente no había muchos actores hispanos destacados para quienes yo pudiera ser eso, así que muchos de los trabajos por los que iba creciendo nunca funcionaron, porque no me veía de cierta manera. Fue muy difícil, escuchar que algo que no podías cambiar era lo que te impedía de tener éxito”.

De igual forma, la actriz también expresó su deseo de ver que otras mujeres no experimenten lo mismo por lo que tuvo que pasar. “No quiero que otras chicas jóvenes miren la pantalla y sientan que tienen que cambiar su apariencia para ser consideradas ‘hermosas’ o ‘dignas’”.

Según Jenna, su herencia latina ha sido un tema complicado, ya que ha enfrentado críticas que sostienen que no es un representante adecuado de esa cultura. “Hay mucho debate y discurso sobre lo que significa ser verdaderamente latina, no nací en un país de habla hispana, no he pasado mucho tiempo en México y nunca he estado en Puerto Rico, por lo que hay un sentimiento de no ser lo suficientemente digno para ser un representante adecuado”.

Una creencia sólida que la actriz sostiene es que ella, junto con otros artistas, está contribuyendo a abrir oportunidades para personas latinas en la industria del entretenimiento. “Quiero que todas las personas de ascendencia latina puedan verse a sí mismas en la pantalla. Quiero sentir que puedo abrir puertas a otras personas”, afirmó.