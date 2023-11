Mar Lucas agradece el apoyo de Kenia Os en su carrera musical: “la admiro mucho”

Mar Lucas llegó con muchas ilusiones a México, donde busca conquistar con sus canciones y estilo. La joven de 21 años ha logrado una popularidad en línea y se ha convertido en la tiktoker más seguida en España.

Nacida en Barcelona, también ha incursionado en el modelaje y ha participado en campañas de alto perfil con marcas nacionales e internacionales. Ahora, Mar Lucas está lista para conquistar nuevos horizontes musicales.

“Hace mucho tiempo que quería hacer esto y llevo mucho tiempo trabajando muy duro. Estoy haciendo lo que realmente me gusta y me siento más yo que nunca. Quiero seguir haciendo música, contando mis historias y dando mis mensajes o lo que haga falta”, adelantó la artista.

La primera gran colaboración de la artista española ha logrado acumular un total de 2.7 millones de reproducciones en Spotify, obteniendo así una base de 933 mil oyentes mensuales y una portada en la playlist editorial Urbano Fresh.

“Podría describirme como camaleónica que me parece un adjetivo muy bonito, porque al final yo me voy adaptando mucho a mis sueños. Me gusta soñar muy grande, entonces me toca ser muy disciplinada para lograrlas. Voy poco a poco aprendiendo y intentando ser lo más disciplinada posible y más trabajadora para poder llegar a mis metas y a mi sueños”, explicó.

Por ahora, la cantante española está trabajando un EP y espera regresar el próximo año a México.

“Estoy ahora trabajando en un EP que llevo mucho tiempo pensando, porque al final quería acercarme más mi historia a la gente. Estoy trabajando en ello con todo el amor del mundo, toda la dedicación del mundo y con buenas letras. Estoy muy ilusionada por lo que pueda venir, también el año que viene estoy estamos ya cerrando fechas de shows aquí en México y en España, así que estoy muy feliz por lo que viene en 2024″, detalló.

Polémica con Kenia Os

La influencer tuvo a Kenia Os como una especie de madrina musical, “estuve dos años y tres meses trabajando en secreto con la música, mucho antes de hacer mi primer lanzamiento que fue hace seis meses con Kenia Os y Beéle con la canción de Tú sí. En estos dos años tuve bajadas y subidas, y pues, en los bajones obviamente fueron momentos muy complicados, porque hay muchos prejuicios para las mujeres creadoras de contenidos por el tema de credibilidad”.

Fans de Kenia Os han provocado una ola de comentarios contra Mar Lucas.

“Compartí mi primer lanzamiento con Kenia Os y con Beéle, porque me parecía muy interesante que Kenia, sobre todo que venía de creación de contenido y también mujer en la industria musical, pues me parecía mucho más que una colaboración. Yo la admiro mucho y le doy mucho las gracias por haberme abierto puertas al día de hoy, y a muchas de nosotras. Beéle también es talentosísimo y, la verdad, que los dos formaban algo muy importante para mí. Ellos me dieron la mano en mi primer lanzamiento y estoy muy agradecida”, comentó.

Mar Lucas ha preparado una serie de lanzamientos y colaboraciones para 2023 que le permitirán abrirse paso en el mundo de la música por la puerta grande, iniciando por su más reciente sencillo Mentiiira junto a TIMØ.

Colaboraciones

Tú si con Kenia Os y Beéle.

con Kenia Os y Beéle. Mentiiira con TIMØ.

con TIMØ. Puerta del sol con Juan Magán, Cali y El Dandee

con Juan Magán, Cali y El Dandee Yo nunca nunca con Ha*Ash

