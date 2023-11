Ricardo O’Farrill habla por primera vez de su altercado con Daniel Sosa

Ricardo O’Farrill realizó impactantes declaraciones en una reciente entrevista, pues finalmente habló del escándalo que protagonizó con uno de sus amigos, Daniel Sosa, además de compartir detalles de su episodio maniacodepresivo.

Fue en el canal de Yordi Rosado que el comediante se sinceró de todo lo ocurrido en abril de este año, cuando estuvo involucrado en varios escándalos con amigos y familiares.

Con respecto a su pelea con Daniel Sosa, muchos creían que se originó en la boda de Mau Nieto, no obstante, Ricardo O’Farrill confesó que empezó días antes, cuando asistió con su familia a un show de standuperos.

Ricardo O’Farrill le contó a Yordi Rosado que Daniel Sosa estuvo en un show de stand up al que asistió con su familia y empezó a hablar de ellos, lo que los incomodó mucho y no pudieron disfrutar del show.

Un par de días después, se encontró con él y decidió confrontarlo y la discusión entre ambos fue escalando, pero todo se salió de control cuando su amigo lo llamó “maestro del caos”, pues desató su ataque de ansiedad.

Ricardo O’Farrill admitió que él y Daniel Sosa se dijeron cosas muy feas, hasta que su amigo insinuó que por sus problemas de salud mental acabaría matando a su mamá.

La situación empeoró en la boda de Mau Nieto, pues cuando asistió con su novia, los de seguridad le dijeron que estaba vetado, lo que hizo explotar su brote maniacodepresivo, que al parecer empezó en marzo, y decidió que le haría honor a su apodo y volverse en un “maestro del caos”.

“Me fui enojado y tuiteé: ‘Daniel Sosa me amenazó de muerte, si este tuit llega a no sé cuántos likes, hago un live platicándolo’, y ahí fue cuando no paré de hacer lives y al día siguiente, ya me había peleado con mis amigos, ya me había peleado con Isabel Fernández, ya me había peleado con Daniel Sosa, y al día siguiente dije ‘corporativos’ y me fui a pelear con Aeroméxico, era yo Alfredo Adame”, detalló Ricardo O’Farrill.

Tras análisis de sus acciones en ese momento, el comediante aceptó que cometió graves errores que le hicieron perder a varias personas importantes en su vida: “hay consecuencias que no tienen vuelta atrás, por más que te disculpes”.