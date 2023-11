Así fue la broma de Eugenio Derbez con el presunto divorcio de Victoria Ruffo y Omar Fayad

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez El ex de la actriz y padre de su hijo se burló de su supuesto divorcio en un programa (@ederbez / @victoriaruffo/Instagram)

Durante la premiere de la película “Radical” en Miami, Eugenio Derbez, reconocido actor, comediante y productor de cine, se pronunció sobre los rumores de divorcio entre su ex pareja sentimental, Victoria Ruffo, y el político Omar Fayad.

Un reportero del programa de televisión “Siéntese quien pueda” preguntó sobre el supuesto divorcio de Victoria Ruffo y Omar Fayad diciendo: “Victoria Ruffo se está divorciando de Omar Fayad, ¿qué crees tú que haya Fayad-o?”.

Eugenio Derbez respondió a esto siguiente el juego de manera jocosa: “no sé, me estoy enterando ahorita, me da mucha pena porque hacían una buena pareja, no sé qué es lo que haya Fayad-o”.

Aquí la broma que hacen los dos hombres se hace jugando con el apellido de Omar, agregando una O y haciendo que se asemeje a la palabra ‘’fallado’'.

Es importante recordar que Derbez y Victoria Ruffo tuvieron una relación en la década de los 90, la cual finalizó en términos no muy amigables.

Por eso, durante el programa de ‘El Gordo y Flaca’, la presentadora Lili Estefan decide bromear con esta misma noticia durante la visita del actor al popular programa de chismes.

Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) se burla del supuesto divorcio de Victoria Ruffo (@victoriaruffo31) pic.twitter.com/nIgwKz1N5G — Cultura Pop (@RCulturaPop) November 5, 2023

Postura de Victoria

Aunque Victoria Ruffo no ha confirmado ni desmentido los rumores de divorcio en sus declaraciones, en una conversación con el conductor Gustavo Adolfo Infante, no hizo referencia directa al tema.

Al preguntarle sobre la publicación de Alex Kaffie, quien mencionaba el divorcio, Ruffo respondió de manera sarcástica:

“¿Quién es Kaffie? ¿Quién es? ¿Qué hace? Jajaja. Gracias, todo bien, saludos a Kaffie”.

Su respuesta no proporcionó una confirmación clara sobre la situación, dejando la incertidumbre sobre el estado de su matrimonio con Omar.

Debido a esto, el estado real de su relación sigue siendo un misterio, y los seguidores deberán esperar a futuras declaraciones o confirmaciones oficiales para conocer la verdad detrás de estos rumores de separación.