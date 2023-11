Bárbara de Regil responde a la polémica por no celebrar Día de Muertos

Bárbara de Regil se encuentra envuelta en una nueva controversia luego de que se volviera viral un video en el que es cuestionada sobre la diferencia de Halloween y Día de Muertos, las declaraciones de la actriz generaron molestia entre usuarios de redes sociales, mismos que la intentaron ‘cancelar’.

También te puede interesar: Bárbara De Regil no sabe la diferencia entre Halloween y Día de Muertos

La intérprete de ‘Rosario Tijeras’ suele ser criticada constantemente por sus polémicas opiniones, no obstante, Bárbara intenta ignorarlas y seguir enfocándose en parte de sus proyectos profesionales y la convivencia con su familia.

Bárbara de Regil

Bárbara de Regil responde a la polémica de Día de Muertos

Al respecto de sus comentarios sobre una de las festividades más importantes de México, Bárbara de Regil reapareció para la presentación de uno de sus nuevos proyectos y aprovechó la oportunidad para aclarar la polémica, además de responder a las burlas.

“Soy la reina de todo. Lo tomo con risa, con humor, con alegría. No me importa, a mí lo que me importa es tener salud y que ustedes estén bien. Ya es de chiste, cualquier cosa que digo ya es tomada a mal. Por ejemplo, lo de Halloween y Día de Muertos. Primero dije: ¿cuál es la diferencia?, y después contesté la pregunta, contesté Halloween porque a mí me gusta festejarlo, pero nadie vio eso”, dijo.

Asimismo, la actriz mexicana repitió que no le gusta celebrar Día de Muertos, explicando sus motivos, ya que nunca fue una tradición en su casa, por lo cual no es algo que quiera realizar con su familia.

“Yo amo las tradiciones mexicanas. Soy una mexicana feliz de ser mexicana, pero a mí no me gusta festejar a los muertos y nunca los he festejado. En mi casa no me enseñaron tampoco, yo nunca vi que mi mamá pusiera un altar, pero respeto a quien sí lo hace, a mí no me gusta ver una foto así, no me deprime, pero no me gustaría”, reafirmó.