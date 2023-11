Jenna Ortega revela que se sintió presionada para teñirse el pelo de niña para conseguir más papeles

Recientemente, Jenna Ortega compartió en una entrevista cómo fue su experiencia como actriz infantil, y reveló que, debido a su apariencia, las probabilidades de obtener un papel eran escasas.

Así lo detalló la actriz de ascendencia mexicana y puertorriqueña a la revista Harper’s Bazaar, mencionando que cómo se veía como una “típica niña latina”, llegó a considerar teñirse el cabello de rubio para pasar como una chica blanca.

“Como actor infantil, hay solo dos trabajos a los que puedes aspirar: ser la versión más joven de un personaje o interpretar a la hija de alguien. Y no había muchos actores hispanos destacados para quienes yo pudiera ser eso”, explicó Jenna Ortega.

Jenna Ortega no quería ser un mal ejemplo para las chicas

Jenna Ortega dijo que a la mayoría de los trabajos a los que se presentaba no lograba nada porque lucía de cierta manera: “Fue realmente difícil escuchar que, algo que no podías cambiar, era lo que te impedía tener éxito”.

Entonces, llegó a pensar que si se teñía el cabello de rubio a lo mejor podría obtener más papeles, pues se parecería a ‘Cenicienta’: “Pero pensé: ‘no quiero que otras chicas miren la pantalla y sientan que tienen que cambiar su apariencia para ser consideradas hermosas o dignas’”.

Y esa no ha sido la única lucha interna que ha tenido Jenna Ortega, pues a pesar de ser considerada una artista latina, ella no siente que en verdad represente a la comunidad hispana.

“No nací en un país de habla hispana, no he pasado mucho tiempo en México y nunca he estado en Puerto Rico. Así que tengo esta sensación de no ser lo suficientemente digna para ser un representante adecuado”, expresó la protagonista de “Merlina”.

Sin embargo, Jenna Ortega quiere creer que su trabajo puede ayudar a abrir más puertas a actores y actrices con ascendencia latina en la industria del entretenimiento estadounidense, a la vez de ser una representación para esas niñas que no se ven reflejadas comúnmente en pantalla.