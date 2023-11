Michael J. Fox confesó que a raíz del párkinson estuvo a punto de que le amputaran una mano

Michael J. Fox, reconocido actor famoso por su participación en la saga de películas “Regreso al futuro”, ha estado enfrentando una dura batalla contra el Parkinson. A pesar de su éxito en la industria cinematográfica, esta enfermedad ha tenido un gran impacto en su carrera y vida personal.

Una de las consecuencias más impactantes del Parkinson en la vida de Michael J. Fox ha sido la casi pérdida de una de sus manos debido a una infección.

Según el mismo Fox durante una entrevista a Town and Country: ‘’Mi mano se infectó y casi la pierdo. Fue un tsunami de desgracias”. Este episodio representa solo una de las múltiples lesiones que ha sufrido el actor a causa de su lucha contra la enfermedad, que incluyen fracturas en ambos brazos, un hombro y un pómulo.

Te recomendamos leer: Michael Fox afirma que no le teme a la muerte

Expectativa de vida

En 2018, Michael J. Fox tuvo que someterse a una cirugía para extirpar un tumor espinal, el cual no estaba relacionado directamente con el Parkinson que padece.

Sin embargo, durante su proceso de rehabilitación, experimentó una recaída debido a su enfermedad, lo que resultó en una fractura en el otro brazo. Esta situación complicó aún más su recuperación y representó un desafío adicional para su salud.

En la entrevista, Michael compartió sus pensamientos y perspectivas sobre su enfermedad. A pesar de los desafíos que enfrenta, el actor reveló que no espera vivir más allá de los 80 años:

“Un día me voy a quedar sin gas... Ciertamente, si yo fuera a morir mañana, sería prematuro, pero no sería inaudito. Así que no, no temo eso”

A lo largo de su batalla contra el Parkinson, Michael J. Fox ha utilizado su plataforma para generar conciencia sobre esta enfermedad.

Se ha convertido en un defensor de la investigación y ha recaudado fondos para apoyar estudios y proyectos relacionados con el Parkinson.