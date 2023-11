Úrsula Corberó suelta a “Tokio” y ahora estrena look en nueva película en inglés: luce irreconocible

Netflix no para con sus estrenos y ahora trae bajo la manga una nueva película que promete mantenerte aferrada a la pantalla, ¿lo mejor? que hay una cara conocida que suma a esa garantía.

Se trata de ‘Lift’, del director F. Gary Gray (Friday, Set It Off, The Italian Job, The Fate of the Furious, Straight Outta Compton), así que habrá mucha acción que se desprende de un atraco.

“Un equipo internacional de atracos, liderado por Cyrus Whitaker (Kevin Hart), se apresura a levantar 500 millones de dólares en oro desde un avión de pasajeros a 40.000 pies”, reza la sinopsis.

La actriz que será parte de la acción y que ya es una experta en atracos es nada más y nada menos que Úrsula Corberó, ‘Tokio’ en La casa de papel.

Úrsula Corberó

Úrsula Corberó estrena look y luce irreconocible

Úrsula Corberó debutó como actriz a los 13 años y se volvió reconocida en España gracias a sus papeles en series de televisión como Física o Química, La República, Gran Reserva e Isabel, se abrió paso ante el público mundial como Tokio en el cine internacional con el éxito de Netflix La casa de papel. Cabe destacar que el papel le valió varias nominaciones y premios.

También ha trabajado con los directores españoles de primer nivel Julio Médem (en El árbol de la sangre) e Isabel Coixet (en Proyecto Tiempo) y, actualmente, está considerada como una de las actrices más cotizadas de España. Hizo su debut en Hollywood en 2021, protagonizando el largometraje G.I. Joe, el spin-off de Snake Eyes.

Aún se conocen pocos detalles de la cinta y qué papel hará Corberó pero en las imágenes que han circulado se muestra totalmente diferente a como la recordamos en La casa de papel e incluso en El cuerpo en llamas, también de Netflix.

Ésta es la imagen de Úrsula Corberó que ha dado de qué hablar pues se le ve con una cabellera caoba con rizos, algo muy alejado del negro azabache que siempre ha manejado.

Lo que sí se sabe es que es sobre una banda internacional de atracadores que será excepcionalmente reclutada para evitar un ataque terrorista en pleno vuelo de un 777 de Londres a Zúrich. Kevin Hart será el maestro ladrón que recibirá la curiosa oferta del FBI para ejecutar un atraco imposible a vida o muerte.

Además de Coberó y Hart, la cinta contará con la participación de Gugu Mbatha-Raw (Loki, The Morning Show), Vincent D’Onofrio (Los ojos de Tammy Faye, El padrino de Harlem), Billy Magnussen (Sin tiempo para morir, Noche de juegos), Paul Anderson (El callejón de las almas perdidas, Peaky Blinders), Viveik Kalra (Blinded by the Light, Three Months) y el cantante y actor Kim Yoon-ji (The Last Empress).

Corberó ha sido muy cuidadosa al elegir sus proyectos

Tras terminar en 2020, tomó un respiro decidir hacía dónde seguir con su carrera y ahora ha sorprendido con su triunfal regreso con El cuerpo en llamas y ahora Lift, en la cual además hablará en inglés.

“Fue una decisión bastante premeditada. Sentía que mi cuerpo y mi cabeza querían descansar un poco. No solo porque venía de trabajar mucho, sino también por todo lo que pasó después de La casa de papel. A todos la vida nos dio un cambio de 180 grados y sentí que no estaba capacitada para tomar buenas decisiones”, dijo en entrevista con Vogue.