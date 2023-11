Critican a Biby Gaytán por tener exceso de maquillaje

Biby Gaytán y su hija, Ana Paula Capetillo sorprendieron con el anuncio de que protagonizarían juntas el musical ‘Amor Sin Barreras’, pero lo que más llamó la atención es que ambas se despidieron inesperadamente del proyecto apenas con un mes y medio después de su estreno.

¿Eduardo Capetillo tuvo que ver?

Durante muchos años se ha dado a conocer que el actor Eduardo Capetillo tiene una forma de ser difícil, y uno de los puntos que no lo favorecen son los celos desmedidos que ha llegado a manifestar por su esposa de toda la vida, por esa razón, hay quienes consideran que todo está relacionado con la desconfianza.

Por ahora, no están claros los detalles que llevaron a esta decisión de dejar la obra de teatro, lo que se pudo conocer fue lo que comentó Inés Moreno en su canal de YouTube, los celos de Eduardo Capetillo llevaron a las actrices a abandonar el programa, a pesar de que ambas tenían contrato hasta diciembre.

La periodista aseveró que debido a que la puesta en escena, no tenían suplente para las actrices, así que llamaron a casting de emergencia para elegir a las nuevas integrantes.

“Su contrato era hasta diciembre y ella les dijo ‘yo me voy’, agarró y se fue con todo y la hija, y la corredera para buscar, porque no tenían ni reemplazos, ellas era las estelares y cumplían, y mandar a hacer otros vestuarios porque se los llevaron, una muy buena fuente me lo contó”, expuso al respecto.

Exceso de maquillaje

Para dar la noticia de su retiro de las tablas, Gaytán se dejó ver junto a su hija en un video, pero al parecer, no fue muy agradable a la vista de los internautas y dijeron:

“Se te pasó la mano con la paleta Biby”, “Ay no ese maquillaje. Parece payaso. Es tan bonita a lo natural”, “Demasiado maquillaje para una mujer tan guapa, y esas cejas muy gruesas”, “Hoy no te ves bien Biby, esos colores en tus ojos te hacen ver poco natural y muy exagerada”, son algunos de los comentarios en la cuenta oficial de Instagram de la actriz.

En el mismo video, ambas pudieron dar a conocer que venían cosas buenas para la esposa de Capetillo y que estará dando detalles a través de Internet.