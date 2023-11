Cazzu confesó a qué pasión tuvo que renunciar para ser madre

A pesar del giro que ha dado su vida, la cantante argentina Cazzu reveló que su rutina ahora es completamente diferente, pero está feliz de vivir este escenario junto a Inti, pues ella y su pareja Christian Nodal decidieron empezar esta nueva etapa y ambos manifiestan el mismo sentimiento de alegría.

La artista también dio detalles de cómo está ahora que decidió formar una familia. Las revelaciones se fueron ofreciendo a través de un video de su sesión de maquillaje que compartió y justo allí; abrió su corazón.

Aclaró que ha tenido que modificar su manera de llevar las cosas, ya que antes su bolso era mucho más pequeño y cargaba con maquillaje y cosas de peinado, pero ahora ha tenido que cambiar esto por artículos que prioricen a su hija, es decir, todo lo necesario para el cuidado de la bebé.

Cambio radical

“Ahora que tengo la bebé tuve que resignar mucho make-up, tuve que resignar las cosas del pelo porque llevo muchas cosas de la bebé y digo: ‘no, no, no quién me viera con una bolsita así de pequeña’ no lo podían creer” reveló Cazzu, quien expresó que esta etapa ha causado un cambio total, pero la hace feliz.

‘La jefa del Trap’ evidencia cambio en su look, y es que, la argentina ha modificado por completo su apariencia. Las prendas arriesgadas se han ido para dar paso a un estilo más sencillo, un toque natural como pocas veces se ha visto, sin embargo su esencia es la misma.

Algunos de los internautas expresaron: “En este video podemos ver a una extraordinaria talentosa artista, preciosa madre y gran mujer; que busca su propia aceptación no la de los demás, que no tiene miedo a mostrarse como es debido a que valora su existencia y sobretodo que de una u otra forma causa interés a la gente... eso significa que es muy especial”, agregaron.