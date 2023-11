Eugenio Derbez comparte cuál ha sido el cambio físico más radical de su carrera

El actor mexicano Eugenio Derbez, conocido por sus icónicos papeles cómicos, está a punto de cambiar el rumbo de su carrera con el estreno de su película ‘Radical’ que fue dirigida por Christopher Zalla. El fime busca explorar el lado más serio y conmovedor del actor, alejándose de las risas para contar una historia llena de significado y relevancia social.

Cambio físico radical en uno de sus personajes en el cine

El mexicano en su más reciente publicación, ha expresado la manera de cómo tuvo que cambiar su apariencia de manera drástica en uno de sus tantos personajes. Derbez resaltó que se trató de una cinta que tuvo la oportunidad de participar hace un año y medio y a través del video, mostró los diferentes looks que tuvo que usar.

Los internautas no dudaron en escribir sus mensajes en relación a los llamativos cambios de color de cabello, barba y hasta mostrar el rostro con algunas arrugas.

“Guapo de todas las formas, me encantas”, “Te admiro demasiado”, “Acabo de ver radical y me conmovió muchísimo soy profesora y en serio me motivó mucho!! Tqm”.

“El cambio más drástico que es el real es aquel de la familia P.Luche dónde estás vestido de mujer rosa y participas en el concurso de reclamos, acéptalo ese es el más radical, acá solo te ves en el futuro eso no es radical”.

“Mis respetos 👏eres un ícono un actor de primera mano q ni los mejores actores de Hollywood se comparan con tu talento felicidades”, son algunos de los comentarios de los seguidores de la estrella de Hollywood.

¿Cuál es el personaje de Derbez en ‘Radical’?

Eugenio Derbez es Sergio Juárez Correa, un profesor que va a impartir clases en Matamoros, uno de los lugares más difíciles de México. Aunque hasta entonces sus alumnos sólo habían conocido un ambiente de violencia y falta de disciplina, introdujo un enfoque nuevo y radical.