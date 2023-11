Jose Ron habla sobre su relación con Lucero

Hace uno días, la producción de la nueva telenovela ‘El gallo de oro’ se reunió para celebrar los cumpleaños de sus dos principales estrellas: José Ron, que cumplió 42 años el 8 de agosto, y Lucero, quien celebró su 54 cumpleaños 21 días después.

En este momento, cuando ambos artistas decidieron compartir la celebración de sus cumpleaños, se pudo notar su buen humor y la sólida relación que mantienen. Como resultado, han surgido rumores acerca de una posible relación amorosa entre ellos.

Esto se debe principalmente a que, como es bien sabido, cuando dos actores protagonizan una telenovela con una trama romántica, es necesario que tengan una excelente química y relación en pantalla. Por lo tanto, los seguidores de la reconocida actriz, apodada ‘La Novia de América’, han comenzado a plantearse si mantiene algún tipo de vínculo amoroso o relación con el famoso actor.

Estos rumores se han intensificado tras la confirmación de que la madre de Lucerito Mijares y José Manuel Mijares habría puesto fin a su relación con el empresario y sobrino de Carlos Slim, Michel Kuri. Esto significa que la ex pareja del ‘Soldado del Amor’ ahora está soltera y disponible para encontrar el amor de nuevo.

En este contexto, el programa ‘De Primera Mano’, conducido por Gustavo Adolfo Infante, ha revelado la respuesta de José Ron ante las preguntas y especulaciones que lo vinculan emocionalmente con su compañera protagonista de la telenovela ‘El Gallo de Oro’.

“No cómo creen, yo ahorita no estoy para eso (...) Jaja, se pasan, cómo creen, no. Es una gran amiga”, enfatizó el actor, afirmando que no ve un matrimonio en su futuro en el corto plazo, lo que ha desmentido los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Lucero, a pesar de la diferencia de edad de 12 años entre ellos. No obstante, ha quedado claro que tienen una excelente química y son compañeros de trabajo excepcionales en esta exitosa producción que se estrenó el pasado 20 de octubre.