José Ron está dolido de que David Zepeda le ganara el protagónico de “Pienso en ti”

Hace pocos días, José Ron contó en una entrevista que él iba a ser el protagonista de la telenovela “Pienso en ti”, sin embargo, este proyecto terminó siendo para David Zepeda.

Según lo que reveló el actor, estaba más que listo para encarnar a ‘Ángel’, el protagonista de la historia que marcaría el regreso de Dulce María a las telenovelas.

José Ron confesó que estaba muy emocionado de protagonizar “Pienso en ti” porque sería una producción donde podría explorar otras de sus pasiones, la música, e iba a tener la oportunidad de cantar y de tocar la batería, sin embargo, el papel recayó a manos de David Zepeda.

“Yo estaba haciendo La mujer del diablo y me invitaron para este proyecto, entonces yo dije claro, me encantaría porque es una historia que tiene que ver con la música, es un personaje también que canta, que tiene que ver también con la batería, hay una banda, entonces dije padrísimo”, reveló en la entrevista que le concedió a Chema Cortés.

No obstante, la productora tenía otros planes para él, ya que querían realizara la segunda parte de “La Desalmada” y él tenía que formar parte de este proyecto sí o sí.

“De repente se va a hacer ‘La desalmada 2′, yo tenía que estar en La desalmada 2, entonces yo no voy en este proyecto porque los jefes dicen que tengo que estar acá. De repente me duele como la salida de ese proyecto que me tenía muy ilusionado, pero dije está bien, pues bueno, vamos a La desalmada”, expresó José Ron.

Y para echarle más sal a la herida, “La Desalmada 2″ acabó siendo cancelada porque su protagonista se rehusó a formar parte del proyecto debido a compromisos personales.

“La vida es muy rara, pero detrás de todo siempre hay un por qué y lo tomé de la mejor manera porque no era para mí y no era momento quizá para hacer ‘La Desalmada’”, sentenció José Ron.