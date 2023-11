Productora de ‘The Marvels’ habla de la participación de Park Seo Joon

The Marvels llega a todas las salas de cines este 9 de noviembre. / Foto: Cortesía (Disney / Marvel) (Laura Radford/Laura Radford)

El próximo jueves 9 de noviembre llega a todas las salas de cine la película ‘The Marvels’ protagonizada por las actrices Brie Larson, Iman Vellani y Teyonah Parris donde tras haberse enredado sus poderes, se verán obligadas a trabajar en conjunto para salvar el universo de una terrible amenaza. Cabe destacar que esta cinta es la número 33 del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

En entrevista con Publimetro, la productora Mary Livanos reveló que fue fantástico trabajar con la tres protagonistas ya que cada una de ellas le aporta algo a la cinta y es algo que todos los fanáticos podrán disfrutar, “Creo que esta es una película hecha por fanáticos que realmente aman a estos personajes, a este mundo y a este género, y creo que se refleja en la pantalla”, dijo y agregó que es una película que le encantará todos sin importar si son fans del UCM.

The Marvels llega a todas las salas de cines este 9 de noviembre. / Foto: Cortesía (Disney / Marvel) (Marvel Studios)

Mary Livanos señaló que pudo trabajar con Brie Larson previamente y siempre ha sido una colaboradora increíble ya que se preocupa profundamente por su interpretación de Capitana Marvel, “Ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para comprender completamente a su personaje. Ella es absolutamente increíble y valiente”, en el caso de Teyonah Parris compartió que tuvo la suerte de trabajar con ella en ‘Wanda Vision’, “Presentamos a Monica Rambeau como adulta al mundo. Ha sido increíble ver a Teyonah en el papel y su increíble interpretación de este personaje que en los cómics dirigió a los Vengadores como en los años 60, se siente realmente trascendental” y por último, hablando de Iman Vellani quien le da vida a Ms. Marvel dijo, “Ella es una gran fanática del MCU, ella podía educar completamente a cualquiera sobre cualquier hecho en cualquier momento y fue absolutamente contagioso que su entusiasmo se expresara todos los días en el set, realmente galvanizó al equipo e inspiró a los fanáticos y a todos nosotros a entregar una película que podrás amar”.

The Marvels llega a todas las salas de cines este 9 de noviembre. / Foto: Cortesía (Disney / Marvel) (Marvel Studios)

También mencionó que la película se sostiene por sí sola porque se trata de tres heroínas, tres personajes completamente formados que se unen y se encuentran por primera vez, que es realmente lo que sucede en cualquier película, “Entonces, si eres un gran fanático de Marvel o si eres un nuevo fanático o estás abierto al género, realmente puedes disfrutar la película porque es una película de acción y ciencia ficción increíble”, sin embargo, recalcó que en ‘The Marvels’, se resolverán muchas dudas de los fanáticos.

The Marvels llega a todas las salas de cines este 9 de noviembre. / Foto: Cortesía (Disney / Marvel) (Marvel Studios/Marvel Studios)

Con respecto al actor y modelo surcoreano Park Seo Joon quien hace su debut en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) con el personaje de Príncipe Yan, la productora compartió, “Fue absolutamente increíble. Todos estábamos tan deslumbrados que no sabíamos qué esperar. Pero vaya, él era tan sincero y nos divertimos mucho como elenco y equipo en el set. Salíamos mucho y él realmente se convirtió en parte de la familia. Hubo mucho uso del traductor de Google pero fue genial porque realmente sentí que no había barreras de comunicación porque es muy auténtico y tiene un corazón enorme” y agregó que no descarta la posibilidad de que siga participando en Marvel en un futuro.

The Marvels llega a todas las salas de cines este 9 de noviembre. / Foto: Cortesía (Disney / Marvel) (Marvel Studios)

Por último Mary Livanos compartió que el mensaje de la película es, “Somos más que la suma de nuestras partes e incluso si crees que tienes que cargar con la carga de un universo entero por tu cuenta, siempre puedes confiar en un sistema de apoyo y ser mejor por ello”, puntualizó.