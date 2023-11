Poncho de Nigris confiesa que, de no estar casado, se acostaría con Wendy Guevara

Poncho de Nigris reveló en una reciente entrevista que, si hubiera estado soltero, probablemente no hubiera rechazado tener intimidad con Wendy Guevara.

Recordemos que el famoso forjó una gran amistad con la influencer en “La Casa de los Famosos México”, a pesar de que antes era alguien sumamente transfóbico.

Wendy Y Poncho 🤟💋 pic.twitter.com/MwOiBYseFR — La Wendy Guevara (@LaWendyGuevara) September 19, 2023

Pero luego de llegar a conocer a Wendy Guevara, Poncho de Nigris le admitió al Escorpión Dorado en su canal de YouTube, que, con unas copas de más, probablemente se hubiera aventado a acortarse con ella.

También te puede interesar:

Poncho de Nigris revela que el ‘Team Infierno’ se está separando

Wendy Guevara revela que también se mensajea con Eduin Caz, ¿también tuvieron un romance?

“Eres un enfermo”: mamá de Poncho de Nigris lo acusa de acosarla cuando ella se bañaba

Poncho de Nigris revela que en LCDLFM tenían cámaras en los baños, a pesar de estar prohibido

“Fíjate que la Wendy, si yo no estuviera casado. Nunca me hubiera imaginado pensar en aventarle un palo a una transexual, pero con Wendy, ya en la peda, si estuviera soltero sí”, admitió Poncho de Nigris.

Poncho de Nigris con el Escorpión Dorado al volante revela si tuviera una relación con Wendy Guevara pic.twitter.com/0MbynEKU2P — Gustavo EB (@gustavooeb) November 8, 2023

Luego agregó que hubiera sido difícil que eso sucediera aunque estuviera soltero, porque, pese a que ve a Wendy Guevara como una mujer, la considera una gran amiga, “Era mi carnala”.

Por otro lado, Poncho de Nigris le compartió al Escorpión Dorado de que tenía la sospecha que todos los baños en LCDLFM tenían cámaras, algo que se comprobó en los 24/7 y en las galas, pues llegaron a pasar un par de momentos cuando algunos integrantes estaban en el baño, pero no cuando estaban desnudos.

“Tengo mis dudas. Me metí con un vape y le di unos jaloncillos, cuando salí la jefa me llamó al confesionario para ver lo que yo traía en la bolsa. Me dijo ‘es la última vez que tomas cosas de tus compañeros’”, dijo el famoso.

Después de eso, Poncho de Nigris procedió a advertirles a sus compañeros de las cámaras en los baños, y declaró que no le parecía bien, ya que además estaba prohibido que las tuvieran ahí.