Wendy Guevara revela que también se mensajea con Eduin Caz, ¿también tuvieron un romance?

Hace días, explotó la noticia de que Eduin Caz habría contratado los servicios de una chica trans, quien lo terminó exponiendo con la prensa, y ahora Wendy Guevara ha dicho que también se “mensajea” con él.

El vocalista del Grupo Firme negó que se hubiera acostado con una mujer transexual, e incitó a sus seguidores a no creer todo lo que se decía de él en los medios.

De hecho, cuando salió la noticia, Eduin Caz empezó a salir públicamente con su exesposa Daisy Anahy y sus hijos, ya que la familia pasó junta este Halloween, y Wendy Guevara también se vio envuelta en este escándalo, aunque no del modo que esperarían.

Wendy Guevara cree que la noticia de Eduin Caz y la mujer trans es falsa

En una de sus transmisiones en vivo, uno de los fans de Wendy Guevara le preguntó si sabía si era verdad que Eduin Caz salía con una mujer trans, a lo que la influencer contestó que no lo creía.

Fue ahí que reveló que siempre se mensajeaban, pero nunca fue nada sexual, solo bromean entre ellos, además considera que, si eso fuera cierto, probablemente el cantante se lo hubiera confesado, ya que los hombres que les gustan las trans suelen compartir esa información con otras chicas de la comunidad.

“Yo me he mensajeado con el Eduin Caz, yo bromeo como amigos, nunca me ha dicho nada, porque cuando a un hombre le gustan las trans, ya me hubiera dicho”, expresó Wendy Guevara.

Asimismo, cree que todo fue un truco de la chica para hacerse famosa: “Yo no creo, pero luego quieren hacer polémica y quieren hacerse famosas, que feos modos”.

Wendy Guevara no estaba sola en la transmisión, ya que se podía oír que estaba junto a una de sus amigas, y ella comentó que en caso de ser cierto, Eduin Caz hubiera preferido estar con una “más bonita”, que en verdad aparentara ser una mujer cisgénero, a lo que la influencer le dijo a su amiga que no debía decir eso, y aclaró que en caso de que fuera cierto tampoco tiene nada de malo.