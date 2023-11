“Se destrozó los labios”: Romina Marcos apareció en redes con impactante cambio: así respondió

Hace aproximadamente una semana que Romina Marcos entró en el ojo del huracán luego de que publicara una foto que rápidamente se hizo viral, por el cambiado aspecto que mostraba en ella, a lo que muchos le comentaron que se había ‘excedido’ de arreglos estéticos que en realidad no necesitaba, pues, posee una belleza natural.

Ante la controversia, la hija de Niurka Marcos respondió muy a su estilo ante los cuestionamientos sobre su transformado aspecto, lo que provocó que la conversación se reavivará y el debate nuevamente surgió.

Todavía no se confirma si Romina Marcos se habría realizado algún procedimiento estético, lo que si es verdad, es que para muchos, su apariencia cambió desde que formó parte del famoso reality show de cocina, MasterChef Celebrity México, donde, incluso, presumía una melena más larga y de color anaranjado.

Anteriormente, Romina Marcos admitió haberse sometido a una rinoplastia y una bichectomía, buscando perfilar y alargar su rostro, que cuando era más joven, lucía un tanto más redondo de sus mejillas, además sus labios era más delgados de lo que hoy son.

Romina Marcos Instagram: @rominamarcos (Instagram: @rominamarcos)

Señalan a Romina Marcos de abusar de ‘arreglitos estéticos’

Una reciente publicación de Romina Marcos es la que ha causado ruido en redes sociales, luego de que se viera un evidente cambio no solo en el estilo, sino en toda la estética de la hija de Niurka.

En la fotografía se le puede ver presumiendo un corte pixie con un tono de pelo vino, además usando un top estilo bralette de transparencias que dejaba al descubierto su escote que adornó con un collar en forma de corazón color plata.

Lo que destacó de la fotografía, fueron sus labios, los que desencajaron a sus seguidores y terminaron señalándola de haberse ‘destrozado’ los labios, donde se le puede ver un evidente cambio en su volumen, contrario a lo que antes presumía.

En los comentarios se leía: “¿Qué te hiciste en los labios hermosa? No necesitabas nada”. Hubo otros que dejaron mensajes más fuertes a la joven de tan solo 28 años “No entiendo por qué desgraciarse así la boca”.

Romina Marcos responde ante señalamientos de ‘arreglitos’ estéticos

Ante los cuestionamientos de los usuarios, Romina Marcos, reavivó el fuego y respondió a la ola de comentarios que le han llegado a través de las redes sociales, como solo ella podría hacerlo.

Muy al estilo de Niurka Marcos, la joven compartió una historia a través de su cuenta de Instagram, utilizando un filtro que cubría su rostro con píxeles, mientras una leyenda decía: “This face is currently unavailable” (“Este rostro no está disponible actualmente”), lo que muchos tomaron como una tajante respuesta a los haters.

