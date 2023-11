Nicki Nicole rompe el silencio sobre su romance con Peso Pluma

Nicki Nicole y Peso Pluma han dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, especialmente después de su interacción arriba del escenario como parte de la gira de la artista argentina en México, ya que luego de interpretar su colaboración titulada ‘Por las noches’ se besaron frente a los asistentes.

Al respecto de todos los comentarios que surgieron, la intérprete de “8 AM” había negado los rumores sobre una relación con el cantante de corridos tumbados, no obstante, luego del romántico momento que protagonizaron en su concierto, Nicki habló abiertamente del tema.

Peso Pluma besa a Nicki Nicole en pleno concierto (Redes Sociales)

Nicki Nicole habla de su relación con Peso Pluma

Antes de abandonar México, la cantante argentina tuvo un breve encuentro con el programa ‘Siéntese quien pueda’, por lo cual fue cuestionada sobre su romance con Peso Pluma, y como resultado Nicki Nicole explicó los motivos por los cuales decidió ocultarlo.

“Nos dimos ahí unos besitos. Nos estábamos conociendo y queríamos estar seguros, nada, la verdad es que fue muy lindo y muy linda la gente en el show”, señaló.

Asimismo, el reportero que se encontraba frente a la cantante aprovechó para preguntar sobre la seriedad de su vínculo con el artista conocido como ‘Doble P’, a lo que Nicki Nicole respondió “Yo creo que sí”, dejando en claro la estabilidad de su romance.

Peso Pluma y Nicki Nicole se besan en pleno concierto

La artista de 23 años celebró con sus fanáticos el sold out de su concierto al ritmo de sus temas más populares, no obstante, en un momento de la velada apareció Peso Pluma para interpretar “Por las noches”, pero eso no fue todo, ya que al finalizar ambos se acercaron para darse un beso.

Peso Pluma hoy junto a Nicki Nicole. 🤍 pic.twitter.com/8kCkpib5t5 — Peso Pluma (@PesoPlumaData) November 3, 2023

Asimismo, antes de retirarse del escenario, el cantante de corridos tumbados se despidió del público y agradeció la invitación, “Quiero agradecer a Nicole por esta invitación tan hermosa y a ustedes por apoyarla. Que se escuche fuerte el grito para Nicki Nicole”.

Ante la emoción del momento, la argentina respondió efusivamente, “Gracias por venir, amor”, el artista conocido como ‘Doble P’ finalizó con un comentario que hizo evidente su conexión, “Te amo, mi amor”.