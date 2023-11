Nicola Porcella sufre discriminación en el aeropuerto de CDMXA por su nacionalidad

El actor peruano Nicola Porcella se vio envuelto en un lamentable incidente de discriminación en el aeropuerto de la Ciudad de México.

La celebridad conocida por su participación en el programa de televisión “La casa de los famosos México”, compartió en sus redes sociales el trato discriminatorio que recibió por parte de una empleada de una aerolínea.

Mientras esperaba en la fila de inmigración junto a un acompañante, Nicola fue abordado por una colaboradora de la aerolínea, quien les pidió que se retiraran del lugar, así mismo lo relató él:

“La que estaba allí nos dijo: Ustedes no pueden pasar. No, es que nos han pasado. Llama a su amiga y le dice: ¿Tú los has pasado? Ella le dice Sí y yo le digo: Entonces devuélveme a la fila porque ya nos movieron. Nos mueve a la fila y me dice: Aparte tú no vas a pasar acá porque eres peruano”.

Indignado por el trato discriminatorio, Nicola decidió alzar la voz y hacer pública esta situación. Posteriormente, el actor se reunió con la empresa para abordar la denuncia:

“Hablamos con los supervisores. Vino esta chica y dijo: sí, sí dije, pero no con esa intención porque yo me he tomado fotos con varios famosos. Le dijimos: nosotros nunca te hemos dicho que somos famosos ni nada. No nos interesa”

El actor resaltó la importancia de alzar la voz ante situaciones discriminatorias como esta, para generar conciencia y promover un trato justo y equitativo para todos.

Amor por México

A pesar de este incidente, Porcella ha expresado en diversas ocasiones su amor y agradecimiento hacia México.

“A mí no me gustaría que a mi hijo lo traten así o que a un amigo mío mexicano lo traten así en otro país. Fuera de eso, la gente en México es espectacular. Primera vez que me pasa algo así en México porque la gente me ha tratado hermoso y yo me siento mexicano”

Además de su carrera en la televisión, Nicoles ha anunciado sus planes de abrir un restaurante de comida peruana en México, con el objetivo de compartir la riqueza gastronómica de su país de origen.