Adriel Favela celebra el éxito de ‘Sólo muere si se olvida’

Adriel Favela se ha consolidado como uno de los exponentes más importantes del regional mexicano, su propuesta musical lo sigue colocando a nivel internacional como un referente que marca tendencia.

‘Sólo muere si se olvida’ es el último lanzamiento discográfico del intérprete, el cual cuenta con una versión deluxe que incluye colaboraciones con artistas de distintos géneros musicales, reafirmando su versatilidad como cantautor, especialmente por su incursión en el mariachi.

Adriel Favela / Foto: Cortesía

A casi siete meses del lanzamiento original, Adriel Favela se alista para asistir a la gala de los Latin Grammy, puesto que su EP fue nominado en la categoría de ‘Mejor Álbum de Música Ranchera-Mariachi’. Para Publimero, el cantante habló del proceso de este proyecto, la etapa que experimenta en su carrera y su participación en la importante premiación.

¿Cómo te sientes del reconocimiento que ha tenido ‘Sólo muere si se olvida’?

“No me la creo, me siento feliz, pleno, me encuentro en una posición muy bonita, me siento orgulloso del gran equipo que hizo esto posible, todos los que aportaron esa vibra para que todo esto se diera de la forma en que se está dando, yo creo que todos y cada uno de ellos hacen esto posible y bueno yo lo aplaudo y lo tomo como lo que es, una bendición”.

¿Qué significado tiene en tu carrera?

“Realmente me toca el corazón, estoy agradecido con Dios primero que nada, agradecido con el equipo porque sin ellos no sería posible y con toda la gente que al final del día son los que tienen la última palabra y estoy feliz, de verdad muy emocionado, sea cual sea el resultado en los Latin Grammy”.

¿Cómo fue recibir la noticia de la nominación al Latin Gammy?

“Yo estaba desde tempranito, me levanté sin alarma, es una emoción, es un sueño hecho realidad el simple hecho de estar nominado, no lo digo de los dientes para afuera porque es lo que es, al menos es mi primera vez porque llevó 11 años de carrera trabajando cada año para estar ahí, entonces es darme cuenta que realmente ha valido la pena todo el esfuerzo, que nos están dando ese reconocimiento de que nuestra música es capaz de estar en ese lugar”.

¿Después de ‘Sólo muere si se olvida’ piensas regresar a los corridos?

“Yo creo que el hecho de poder estar nominado a un álbum de mariachi en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera-Mariachi, siendo nuestro primer álbum de mariachi, retomando de algo tan lejano por los corridos, teniendo tanto amor, experimentando todo esto, es una bendición, entonces no creo darle la espalda, no sé cuándo vuelva, pero a lo mejor volver lo haga más especial, entonces también va a ser muy bonito”.

¿Qué más te gustaría seguir explorando en tu carrera?

“Más mariachi, mucho más mariachi, más cuerdas, más colaboraciones, yo creo que la tirada es esa, seguirme conociendo en esta área en la que me encuentro hoy por hoy, seguirles dando la música desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de mi alma como hasta ahora”.