Nathan Galante refrenda su lugar en el regional mexicano

Nathan Galante, conocido como “El cantautor dolido”, experimenta uno de los mejores momentos en su carrera, ya que fue nominado en la nueva edición de los Latin Grammy en la categoría de ‘Mejor Álbum de Música Banda’ por su álbum ‘Una Copa Por Cada Reina (Deluxe)’.

El cantante presentó una versión distinta de temas de mujeres que lideran la industria musical, entre las que destacan Amanda Miguel, Thalía, Jenni Rivera, Lupita D’Alessio, Paquita la del Barrio y Margarita la Diosa de la Cumbia.

Nathan Galante planea revolucionar el regional mexicano y la música latina a través de su innovadora propuesta; en entrevista con Publimetro, el cantautor habló de uno de los proyectos más importantes de su carrera, especialmente por contar con una nominación en los Latin Grammy 2023.

Entrevista con Nathan Galante

¿Cómo fue el proceso creativo para ‘Una Copa Por Cada Reina’?

“Cuando nació la idea, yo estaba pensando en hacer un álbum en homenaje a todas esas mujeres que me impactaron en mi infancia, musicalmente hablando. Lo hice de puro corazón, no me importó ir en contra de las tendencias, porque al final de cuentas mi música es la que va a hablar por mí y no me equivoqué, me da mucho gusto el hecho de que algo que se hice de corazón esté teniendo éxito”.

¿Qué significa en tu carrera?

“Me siento muy emocionado, precisamente porque es mi primer álbum, es como mi primer hijo literal. Siento que es el que se va a llevar mi cariño porque es mi primer disco, al igual que mi primer guitarra, igual que todas las primeras veces siento que son muy bonitas y este disco me hace sentir muy orgulloso del artista que soy, de la persona que soy. Estar nominado es la cereza del pastel, entonces estoy muy feliz”.

¿Cómo fue recibir la noticia de tu primer nominación al Latin Grammy?

“No le puedes pedir a Dios otra cosa más que eso, o sea, no hay nada más, es un reconocimiento por todos los días que he trabajado de madrugada, por todas las veces que no me he rendido hasta lograr las cosas, entonces estar nominado me hace sentir muy feliz y muy orgulloso de lo que yo he logrado y creo que estar orgulloso de uno mismo es la clave. Se trata de estar motivado, estar inspirado, estar convencido de lo que uno quiere, eso es la clave”.

¿Cuáles son tus planes para los que resta del 2023 y 2024?

“Yo creo que voy a cerrar el año con un montón de canciones que ya están preparadas para el 2024, colaboraciones, se viene colaboración con Matisse y con Los Sebastianes y con La Arrolladora”.