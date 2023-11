Adamari López rompe el silencio sobre cómo es su relación actual con Toni Costa

Adamari López y Toni Costa estuvieron juntos por 10 años. Fue una linda relación que dejó como resultado a su pequeña hija, Alaïa, que los une de por vida, así ya no estén en una relación sentimental. Terminaron en 2021 y dos años después rompe el silencio para hablar, por primer vez, como llevan las cosas.

Al principio no fue fácil. La ruptura fue intensa hasta el punto de que se llevaban muy mal. Pero a medida que fueron avanzando y las heridas fueron sanando, el amor por Alaïa hizo que se llevaran mejor.

Así lo cuenta la misma Adamari López, en una entrevista que ofreció a “En Defensa Propia”, podcast que conduce la presentadora venezolana, Erika de La Vega.

Adamari López confesó que fue "controladora" con Toni Costa y lo que aprendió en su reinvención

Una de las primeras cosas que la conductora venezolana le pregunta es cómo es ella siendo expareja, a lo que, de forma divertida, Adamari responde: “Yo te puedo decir que soy buenísima”.

“Creo que al principio, aunque fui yo la que tomé la decisión, hay coraje, hay dolor, quizás no soy la misma del principio, siempre he deseado que Alaïa y Toni tengan una relación bonita y que pasen tiempo, yo siento que necesita a su papá y lo disfruta mucho y Toni también pasa bonito tiempo con ella y le hace bien a los dos”, dice en referencia a la relación de la hija con su papá, según reseña la revista Quien.

Sobre la forma en la que empezaron a subsanar las heridas, Adamari confiesa que fue Toni el que da el primer paso hacia una relación mejor. “Él quizá ha entendido eso más rápido que yo, él no quiere estar en conflicto, yo tampoco quiero estar en conflicto, pero hay cosa que a veces él no entiende, que él las encuentra como conflicto y yo no, porque el hombre es diferente a la mujer, para él no pasa nada y para mí pasa un montón”.

“Toni y yo siempre vamos a tener una buena relación porque Alaïa nos va a unir toda la vida, no necesariamente tenemos que hacer íntimos amigos, pero sí tiene que haber una cordialidad y una buena relación entre él y yo”, concluyó sobre el tema.