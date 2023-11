Bruce Dickinson llegará con ‘The Mandrake Project’ a CDMX y Guadalajara

Bruce Dickinson es inquieto por naturaleza, eso se nota en el proyecto en solitario que se convierte en la excusa perfecta para girar por el mundo: The mandrake project.

El legendario vocalista de Iron Maiden lanzará su nuevo sencillo titulado Afterglow of ragnarok que es parte del disco solista de estudio mismo que lo traerá a México para ofrecer un concierto en Guadalajara así como en la CDMX.

También, se presentará en la Comic-Con 2023 (CCXP23) de Sao Paulo, Brasil, el 30 de noviembre, donde dará detalles de su serie de cómics que publicará en 2024.

Después de haber incendiado el mundo del rock y el metal en septiembre con el anuncio de un próximo álbum en solitario y las fechas de la gira latinoamericana, se revelan más detalles de The Mandrake Project de Bruce Dickinson.

“Era importante establecer el tono del proyecto con este tema. Como corresponde a su título, es una canción pesada y hay un gran riff que la impulsa... pero también hay una verdadera melodía en el estribillo que despliega las luces y sombras que aporta el resto del álbum... ¡y esperad a ver el vídeo!”, comentó Bruce.

The Mandrake Project es una historia oscura y adulta sobre el poder, el abuso y la lucha por la identidad, con el genio científico y ocultista como telón de fondo. Creada por Bruce Dickinson, guionizada por Tony Lee e ilustrada por Staz Johnson para Z2 Comics, la serie consta de 12 episodios que se recopilan en tres novelas gráficas y se lanzará en 2024.

“Este álbum ha sido un viaje muy personal para mí y estoy extremadamente orgulloso de él. Roy Z y yo lo hemos estado planeando, escribiendo y grabando durante años, y estoy muy emocionado de que la gente finalmente lo escuche. Estoy aún más emocionado ante la perspectiva de salir a la carretera con esta increíble banda que hemos reunido, para poder darle vida. Como pueden ver, vamos a dar tantos conciertos como podamos, en tantos lugares como sea posible y para tanta gente como podamos!”, señaló en un comunicado.

Bruce Dickinson y su banda, que cuenta con el guitarrista Roy Z, el batería Dave Moreno, la bajista Tanya O’Callaghan y en los teclados Mistheria, continuarán su gira con una serie de conciertos en Europa, además de una serie de apariciones en festivales europeos.

The Mandrake Project será el séptimo álbum en solitario de Dickinson y el primero desde Tyranny Of Souls en 2005.

Bruce Dickinson en Comic-Con Brasil 2023

El cómic precuela de ocho páginas de The Mandrake Project, titulado Afterglow Of Ragnarok, se incluye en el folleto del single de vinilo de 7″ que acompaña al single del mismo nombre y prepara el terreno para la historia que está por venir.

El sencillo de 7″ también incluye la versión demo original en solitario de Dickinson de la canción If Eternity Should Fail, que apareció por primera vez en el álbum de Iron Maiden The Book Of Souls en 2015.

Se revelarán más detalles sobre The Mandrake Project cuando Bruce Dickinson aparezca como orador principal en la jornada inaugural de CCXP23, el gran evento Comic-Con de Brasil en Sao Paulo, el 30 de Noviembre.

Próximos conciertos en México

Guadalajara. 18 de abril de 2024, Teatro Diana

CDMX. 20 de abril de 2024, Pepsi Center WTC

Recomendación en Publimetro TV: